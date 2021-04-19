一隻雞的人間煙火（二）

薛慧瑩／圖

十八層地獄！我腦子一下就炸了，全身汗毛倒豎。怪不得售樓的小姐姐主動給我優惠價，原來是這麼一回事。套路啊！可是買房子這種事情，開弓沒有回頭箭，買都買了，退貨是不可能的。地獄就地獄唄，能住人就行。我父母不喜歡我住這麼高，更不喜歡我買這一層。可這些要緊嗎？不要緊的，要緊的是我已經有了一套屬於自己的房子、一個安全的家。

說到底，我是個喜歡鑽牛角尖的人，既享受冒險體驗，又有自虐的傾向。

我一邊在腦子裡想著亂七八糟的事情，一邊低頭走路，臉上大概是露出了古怪的笑容吧！以至於有人跟我打招呼：嗨，靚仔，你想壞事了呀？

菜市場入口處，乾貨店的老闆娘跟我打招呼。她眼力不錯，能把戴著口罩的我認出來。我像從混沌中驚醒，給老闆娘堆起了一個異常燦爛的笑容。

我說：滿大街都是靚仔，老闆娘你以後別叫我靚仔了，叫老闆吧！

老闆娘說：去你的，上星期喊你老闆，你讓喊靚仔，你到底想我喊你啥子嘛？

我說：我想買清熱解毒的豆子。

老闆娘說：豆子好呀！大家都買這個。這鬼天氣，熱得不想活了，大家都買綠豆煮糖水，一天光綠豆就賣了一噸！

我說：嘩嘩，老闆娘你發大財啦！

老闆娘說：吹牛的啦！老闆，其實一天也才賣了一麻袋。

我總是跟這老闆娘逗趣，她很好玩，機智、風趣，可惜醜了點，要不然可以考慮勾引她。手腳麻利的老闆娘給我稱了赤小豆、薏米、扁豆、紅腰豆等等袪濕的豆子，混在一起有兩三斤。

她說：你每次煲湯抓幾把進去就行。

然後我想起母親的叮囑，覺得母親說得有道理，這種時候還真的要給自己加強營養。補充營養讓身體強壯些，終歸不是壞事，於是就買了十多個雞蛋 。然後我又想起母親讓我買隻雞回去祭神這套鬼話，下意識走到賣雞的檔口前。

一隻隻殺好的光雞裸露在面前。我完全沒有買雞的慾望，卻在那裡站了好長時間。我在看檔主殺雞，一隻活雞在他手上，幾分鐘就變成了光雞，連內臟也清理得清清楚楚，乾脆利索得很。最後，我買了隻看上去脂肪不多的小母雞。賣雞的老闆說，瘦雞煲湯味道好。

回家把湯弄好，火頭調至最低，關好窗戶，我回房間裡繼續睡覺。昨天夜裡，睡得太晚，在網上跟人廝混到快天亮呢！

我把手機 關了，電話線拔掉才睡覺，我尤其討厭睡覺的時候被人打擾。

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這一覺睡得真舒服。醒來已是中午一點。

滿屋的香味兒，心曠神怡呀！

豆子的甜香、藥材的清香、小母雞的世俗之香，亂七八糟地混在一起，無懈可擊，簡直就是無懈可擊。「吱吱呀，吱吱呀」。奇怪，從哪傳來小雞的叫聲？我這可是高層中的十八樓。

老天爺呀！小雞的叫聲居然是從我家廚房裡傳出來的，具體講是從爐子旁邊，裝雞蛋的塑膠袋子裡傳出來的。打開袋子一看，嚇了一大跳，裡面居然有一隻小雞，已經破殼而出。

賣雞蛋的人說，雞蛋保證新鮮。去他媽的新鮮，真是活見鬼了。我一時大意，把雞蛋放在爐子旁邊，烤了幾個小時，而且中午陽光正好曬在灶台上，為一隻快將出世的小雞，提供了必要的溫度條件。

我把小雞放到地上，牠傻瓜一樣站在地上東看看、西看看。他娘的腳後跟，這世道，簡直就是驚悚，買回來的雞蛋變成一隻雞！早知道我就去買條蛇了，傳說中蛇可以變成美女，比如白素貞。

回到廚房中，看著還剩下的雞蛋，越看越覺得形跡可疑。一咬牙全部敲碎，果然全部都是新鮮雞蛋。

我決定留下這隻小雞，養大牠。再怎麼說，牠跟我有緣。行，就把牠的窩安排在陽台上。一個紙箱子，就是小雞牛牛的家了。我給我的小雞起名為牛牛。我不僅給牠一個家，還給牠一個名字。

牠真的很牛，在火爐旁誕生。

感覺真不錯，有成就感。

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陽台很小，是高層房子中常見的那種小陽台。我沒有像大多數人一樣，在陽台外面弄個防盜網。當初，裝修工頭建議我弄個防盜網，我沒有弄。陽台本來就已經夠小，再弄個防盜網，就更不像話了。十八樓，防盜網的作用是防止人掉下去而不是防小偷。

所有到過我家裡的人從陽台往下面望時，都表示了懼怕，說實在是太高了。我懷疑那些人是在作秀，有什麼好怕的呢？這麼高的防護欄，除非自己想跳下去，誰又能從這掉下去？而想要自殺的人，又豈是小小一張防盜網所能攔得住的。

也就是說，小雞在陽台上很安全，目前牠還小，沒能力跳出防護欄。我相信這麼高的地方沒有老鼠，在這裡真沒有什麼能傷害牠。（二）