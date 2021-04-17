同時這種感覺給了我一種略帶狂妄的自信，提起記憶裡的藍彩恩，我儼然已經用上了一種風水輪流轉，現在我才是贏家的口氣了。

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那個寒假是我記憶裡最後純粹的安穩生活。開學後的第二個星期，我接到了媽媽打來的長途電話，她說打電話沒有什麼事，就是突然有點想我了。她的聲音聽起來有點憔悴，我在電話裡讓她早點關了店門，好好休息。她說好，然後我就掛了電話。

兩天後，獨自在夏啟威公寓裡幫他打掃房間的我，接到了焦急尋找我的輔導員的電話。她讓我立刻回學校一趟，說是我的家裡出了事。

等我趕回宿舍，她已經在宿舍裡等我了。我的輔導員也是個入職不久的年輕人，她努力壓抑住自己的情緒，盡量冷靜地對我說：譚小可同學，我剛才與你們家街道的工作人員通了電話……他們說，你媽媽昨天夜裡突發腦出血，已經去世了。

她的兩片嘴唇好似還在動，可我卻什麼也理解不了了。失去意識之前，我隱約聽見她大聲呼喊我名字的聲音。

4

在宿舍裡暈倒後，我被送進了校醫院，但又很快被轉到了市裡的醫院。我的輔導員和趕過來的夏啟威長談了一次。她告訴夏啟威，我不得不轉院的原因，不僅僅是因為貧血，還有精神打擊過大而造成的流產。

我在醫院裡住了三天，然後夏啟威接我出院。我沒有回學校，輔導員准了我一個禮拜的假回家奔喪。

從醫院出來以後，我整個人都像是呆滯了。派出所、殯儀館、火葬場，都是莫菲陪我一起去的。我神情淡漠，也沒有流多少眼淚。事情辦完以後，我回到學校上課。（三三）