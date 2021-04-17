可樂王／圖

「太好了！」小均說：「不過媽如果明天你真到我的學校去，還是可以幫我跟李老師要求，多給我一點時間寫報告。」

蘇珊不禁笑了。幸虧有小均，蘇珊暫時忘卻剛才的煩惱，母子倆說說笑笑，她不再想那夜半歌聲。

第二天蘇珊不需要到酒館工作，她決定到小均的中學去一趟。上次去是為小均辦轉學手續，見了校長和教務主任，並沒有機會和班導師談。這次她打定主意去見小均的班導師。

小均的班導師李雯老師是個和她差不多年齡的女子，鵝蛋臉型、眉毛細長，有個燦爛的笑容，喜歡說話，看起來很有活力，對任何學生都充滿愛心。蘇珊見到這位班導師，就明白為什麼一向不愛讀書的小均突然變得很肯上進。

李雯老師聽了蘇珊自我介紹，笑道：「小均在班上很出色呢！原來他有位更出色的媽媽。很高興見到妳。」

「我也是一樣。小均從來不喜歡上學，這學期卻自動奮發向上。他很喜歡李老師，但是他天性調皮，希望沒有給李老師帶來太多麻煩。」

「叫我露西好了。」李雯老師說：「我們年紀差不多嘛！」

「好啊！我是蘇珊。」蘇珊露齒笑道：「的確很高興認識你。當然小均喜歡上學還有另外一個很重要的理由。」

露西點點頭說：「他有一位死黨。這個年紀的孩子都是這樣，基本上是件好事，只要不吸毒、不為非作歹，我都不會干涉。」

「太好了，你十分清楚狀況，這樣我就完全放心了。」蘇珊遲疑了一會說：「也是我的錯。我對這城有太複雜矛盾的感情，離開了又回來，因此工作始終不穩定。小均跟著我到處跑，轉學好幾次，心裡有挫折感，一直到最近才交到好朋友。」

「我也離開這城許多次，最後還是決定回來。」露西說：「始終不知道自己的決定是否正確，最近又開始疑惑。每到晚上，這種不安的感覺就更加強烈。」

露西不必再多說什麼，蘇珊完全領會她的意思：「我們都一樣。昨天晚上我心煩時還跟小均說，我要搬離這裡。你知道小均怎麼說？他說還欠你作業。」

兩人都笑了。露西說：「蒙罕城是個奇怪的城市。我小時候父親教我如何用電腦製造幻影。他說要把蒙罕城變成真人和幻人混雜的城市，那時我還不相信，現在卻真變成這樣。」

露西說著、說著，蘇珊起先隨著點頭，突然意識到對方是誰。露西看蘇珊神色有異，連忙問怎麼了。然後她陡然也明白過來，說：「妳是誰？妳父親是不是羅伯特‧華盛頓？」

「是的，我爸就是殺死妳爸的警察 。但是我今天並不是為這個來的。我來看你是為了小均。」

她們兩人面面相覷。良久露西才說：「我看到小均的姓就該聯想到，但是總覺得不會這麼巧。難怪你們到處流浪，這些年辛苦你們了。」

蘇珊徐徐道：「為了替我爸平反，我在呼回世界到處奔波，到現在為止，我還是失敗。如果妳期待我會向妳道歉，我不會。」

露西搖搖頭：「我知道妳不會。雖然我和我媽都反對死刑，但是我也不可能因為妳爸被判刑處死向你道歉。我爸這麼早就離開我們，是我內心永遠的疼。馬上我就要回去上課，先這麼說吧！我們中間的事止於我們這一代，和小均沒有關係，他也不必知道。」

露西匆匆走了，蘇珊留在她的辦公室，一時不知道該怎麼辦才好。雖然她再也沒有想到，小均的導師竟然是父親殺死的小李飛刀的女兒，但是露西說得不錯，這和小均毫無關係。看來露西是個明理的人，又是兒子崇拜的老師，她暫時只有假裝沒事，但這真是太意外了。

她注意到露西的辦公桌上面，擺著一對年輕男女和一個小女孩合照的照片。她的桌上也擺著父親和她的照片，這兩個小女孩還真有點相像。蘇珊再坐了一會，左思右想，決定給露西留個便條就離開。（三）