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斷夢（四）

林弗沙

夢醒後需要面對一事，即是她的健康問題。兩年前她動了個膀胱手術，以為康復就高枕無憂了，哪知留了些後遺症。身子自此江河日下，這邊疼痛、那邊不適，毛病層出不窮。

回診嘛，她去了幾次，病不見起色。之後她也就懶了，不再動輒就醫，只靠食品調養。

要等兩年過去了，她體重下降，瘦骨嶙峋了，她才驚覺起來，身體內的確有股怪流，日夜不停歇地撞擊著她，給她發訊號，要她小心。可怎麼小心呢？她自忖沒有答案，便決定置之不理，坦然處之。

即使先生看不過，催她就醫，她亦避重就輕，說道：「人老了，一具皮囊馱了一生，你說，皮囊內各個器官怎不慢慢衰竭？」

其實她當時隱而未說的是──當時日一到，各器官不復運轉，皮囊也就可一扔了事，無可留戀。

說那話時，她精神尚佳，能談笑風生，偶爾甚至也能健步如飛。所以雖然消瘦了（她笑說是飄飄欲仙了），她覺得並無大礙（不至於大限將至），因而也就說服了先生，要他寬心。於是日子運作如常，疾病什麼的，都似乎於己無關。她想，只要日月不逝、海水不涸，山林恆在，那她一己之身，何等渺小，沒了就沒了，不算大事。

當時那般豁達，說到底是因先生尚在，她心有所依之故。現如今，她惶惶然如喪家之犬，不知如何自處。是搬至小女兒家後，她才又想起半杯水的人生哲理。先生出事前，半杯水置於眼前，她看到的必是半滿而不是半空。因為半滿意味著生機，有朝一日尚有希望注滿全杯。（四）

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