趙梅英／圖

所幸這些年他隨隊騎車出遊，都安然無事。她想今天一定也是如此，幸運之神會庇護他，讓他毫髮無損回家。她不能太杞人憂天了，於身心無益。那就找點事做？去翻翻食譜 ，今晚做頓可口的？

食譜才翻了幾頁，電話響了。

「請問魏力太太在家嗎？我是田納西州 高速公路巡邏隊，有緊急事。」

她一聽，頓時驚呆了。彷彿天外飛來一巨石重重擊中她心口似，令她呼吸急促，喘不過氣來，半晌才抖著聲說：「我就是。」

「很不幸妳先生騎摩托車與一卡車相撞，情況嚴重，現正在送醫院途中。」

她有一籮筐的話要問，可那些話爭先恐後堵在口中。她急了，只擠出一句：「人清醒嗎？」

「我們趕到時，他人還是清醒的，後來神志就模糊了。」

這是怎麼說的呢？什麼意思呢？她理不出頭緒，明明知道須問清事由，可她思維紛亂，以致車禍的來龍去脈竟在她語無倫次的問話中，撲朔迷離起來。所以雖然巡邏隊的警察 再三告訴她，她先生不是肇事者，是受害者，她卻來來去去只重複一句：「人清醒嗎？」

等對方告知醫院地址及電話號碼，掛上電話後，她才發覺自己發顫暈眩，幾近虛脫，軀體彷彿也在天旋地轉中瀕臨散架邊緣，往谷底直線墜落。但不，她不能慌，她告訴自己。她必須找根支柱，穩住了。必須即刻趕到醫院探視。因為，事態未明時，一切都有可能。有可能是虛驚一場。

可到醫院有三小時的車程。她無法騰雲駕霧，空中翻幾下筋斗就能抵達。坐飛機嘛，她住的是小城，今日已無航班。唯有開車，一路急火攻心趕著，望不到盡頭似地趕著，前去看他──如果他尚未沉落意識底層、如果他聽得見，那就叫醒他，千呼萬喚叫醒他。

她通知了兩女兒。因大女兒分身乏術，她決定讓小女兒陪著上醫院。結果是，等她收拾好隨身衣物，正要出門時，電話響了。醫院告知她：已全力搶救了，但非常非常遺憾，她先生傷勢過重，搶救無效，三分鐘前過世。請她保重節哀。

可那一瞬間她如何節哀？她甚至不清楚節哀是何意。她是一接到電話，淚水便奪眶而出。可哀痛逾恆，淚水卻是無聲的。她不會呼天搶地，因為原不是歇斯底里型的人，可無聲的淚水奔湧如泉，沉甸甸落於心底。其實是有聲的，唯她一人聽得見，且彷彿震耳欲聾。

之後一周，就是辦後事了。選骨灰罈，火化，入土。亡者人間事一了百了，生者卻是事事未了。而且，她還有未了之夢。

4

數月來她老覺得，先生的肉身還於塵土、魂魄還於天地，可她的哀慟卻無歸處，只能返還她自身自心。所以哀傷未減、孤寂感未褪──彷彿棲身孤島，除她外，再無人煙。

人煙自然有。比如說她到超市購買食品，或與女兒們到餐館吃飯，那些地方人聲喧喧，是世間昇平景象。可她融不進去。昇平景象於她竟宛若水月鏡花，因為落寞，所以極不真實。

末了還是在小女兒的勸說之下，她才把房子賣了，搬去與他們一家同住。女兒們要她振作起來，走出哀傷。她回一句：「慢慢來吧！」必須慢，她知道。她往日的生活節奏業已分崩離析，她得花時間重新拼湊接合，無法一蹴而就。

所以她新近行事慢條斯理，有點老態龍鍾了。每日在住家附近散散步、幫小女兒做做菜，隔幾日到大女兒家看看、到圖書館坐坐。也就這些事。實則也不能再有別的事，精神壓力大，她承受不了。

卻不知為何，夢似乎少了，即使有，夢中沒有妖魔邪怪，倒是一片祥和。像近日那夢，夢境之靜謐，著實讓她驚喜不已。夢中她與先生牽著兩孫子，不知是走在公園還是曠野中，場景不明，但有個遊樂場，有鞦韆、有蹺蹺板……兩孫子乖巧聽話，不吵不鬧，也不亂跑亂跳……然後天色忽然暗了，滿天繁星閃爍爭輝。她仰望星空，正準備給兩孫子講點星辰的故事時，夢卻戛然而止，她莫名所以醒了。

夢真是來去無蹤呀！她不由不喟嘆。她甚至還來不及看清先生的容貌，不知夢中的他是年輕或年老，夢即流星飛電去了。可夢中的她真的是快樂的，她確定。（三）