我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠破56萬死 1億7487萬人已打疫苗

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

陌生地（三四）

章緣

「是的，女士。」老闆笑咪咪地說。

咖啡送來之前，她勉強自己從盤裡揀出隨便什麼食物塞進嘴裡。他研究著她，手指敲著桌子，扣、扣、扣……突然高聲對老闆說：「咖啡外帶，結帳。」

咖啡和帳單一起送上桌，咖啡裝在白色的塑膠杯，蓋著蓋子，杯外一圈防燙的瓦楞紙。他掏出她的皮夾子，檢視裡頭的鈔票，而她打開杯蓋，撲鼻騰騰的咖啡熱氣。

「哦、哦，慈悲的大神畢達魯啊！」

尖叫聲是老闆發出的，餐廳裡只有他們這桌客人，沒有引起太多騷動。侍者是否從廚房跑出來，她沒注意。她把整杯咖啡朝男人臉上潑去後，便狂奔出店，往有許多明亮的燈火處跑，往插著野豬旗幟的地方跑，這都是做觀光客生意的地方。她祈禱那裡有賣手機的，或是有地方可以暫時躲避。

從大馬路拐進一條小路，她停止奔跑，以免引人注意。幾天不走路，雙腳虛弱無力，她逼自己快走，並維持鎮定的神色。不知道那杯咖啡，以及店家，加起來能控制他多久。這裡是他的地盤，但他也是失蹤人口了，破產、欠債、頂替、造假。他有可能急著去逃亡，也有可能正地毯式地搜索她。

她在夜色裡亂走，不知該回到熱鬧的燈光區，或是在住宅區躲起來。就在這時，她看到一棟兩層的小樓，花圃間一盞盞昏黃地燈直通大門，一面迎風招展的野豬旗。是旅館嗎？她的腳步隨著地燈來到門前，門上掛著牌子，寫著「遊客中心」。

「哈囉？」

「晚安，我可以為您做什麼？」

今天當班的是庫瑪。再一刻鐘，遊客中心就要關門了，廚房準備的三明治和果汁還有大半沒有賣出去。這是第九個進門的客人。（三四）

咖啡 帳單 觀光

上一則

《舌尖上的鄉愁》徵文啟事

下一則

生命裡的星星

延伸閱讀

雀巢強攻咖啡居家消費商機

雀巢強攻咖啡居家消費商機
看好「新黑金」市場 雀巢強攻咖啡居家商機

看好「新黑金」市場 雀巢強攻咖啡居家商機
星巴克：咖啡2030年達碳中和

星巴克：咖啡2030年達碳中和
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

台灣雕刻大師吳卿金雕作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤純金，雕塑出苦瓜從開花結果到凋零的過程，苦瓜上的昆蟲栩栩如生。中央社

十公斤純金雕出苦瓜一生 台灣大師作品來美展出

2021-04-03 09:35
林志玲將擔任現代藝術導賞員，為各地藏家介紹重點拍品。（圖：蘇富比提供）

林志玲化身最美導覽 線上帶你看蘇富比現代藝術拍品

2021-03-31 20:30
蔣勳之父二十六歲攝於西安。（圖片提供．蔣勳）

父親

2021-04-06 03:02
達姆∕圖

揮手自茲去

2021-04-03 03:02
葉懿瑩∕圖

阿好姨

2021-04-04 03:03

忘年之交

2021-04-02 03:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光