「是的，女士。」老闆笑咪咪地說。

在咖啡 送來之前，她勉強自己從盤裡揀出隨便什麼食物塞進嘴裡。他研究著她，手指敲著桌子，扣、扣、扣……突然高聲對老闆說：「咖啡外帶，結帳。」

咖啡和帳單 一起送上桌，咖啡裝在白色的塑膠杯，蓋著蓋子，杯外一圈防燙的瓦楞紙。他掏出她的皮夾子，檢視裡頭的鈔票，而她打開杯蓋，撲鼻騰騰的咖啡熱氣。

「哦、哦，慈悲的大神畢達魯啊！」

尖叫聲是老闆發出的，餐廳裡只有他們這桌客人，沒有引起太多騷動。侍者是否從廚房跑出來，她沒注意。她把整杯咖啡朝男人臉上潑去後，便狂奔出店，往有許多明亮的燈火處跑，往插著野豬旗幟的地方跑，這都是做觀光 客生意的地方。她祈禱那裡有賣手機的，或是有地方可以暫時躲避。

從大馬路拐進一條小路，她停止奔跑，以免引人注意。幾天不走路，雙腳虛弱無力，她逼自己快走，並維持鎮定的神色。不知道那杯咖啡，以及店家，加起來能控制他多久。這裡是他的地盤，但他也是失蹤人口了，破產、欠債、頂替、造假。他有可能急著去逃亡，也有可能正地毯式地搜索她。

她在夜色裡亂走，不知該回到熱鬧的燈光區，或是在住宅區躲起來。就在這時，她看到一棟兩層的小樓，花圃間一盞盞昏黃地燈直通大門，一面迎風招展的野豬旗。是旅館嗎？她的腳步隨著地燈來到門前，門上掛著牌子，寫著「遊客中心」。

「哈囉？」

「晚安，我可以為您做什麼？」

今天當班的是庫瑪。再一刻鐘，遊客中心就要關門了，廚房準備的三明治和果汁還有大半沒有賣出去。這是第九個進門的客人。（三四）