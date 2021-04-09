我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠破56萬死 1億7487萬人已打疫苗

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

尋覓（一六）

胡剛剛

曾以為我堅強，和詆毀他的網友爭吵，我不哭；和取笑他的同學嘔氣，我不哭；和貶損他的同事斷交，我不哭；可此刻，我再也控制不住。我如此弱小，在這個倘若MJ不走，注定會更加悲傷的世上，寫著一些改變不了什麼的文字，它們像星雲，壯觀之下皆為塵埃，部首需要攙扶、音節全是噓嘆。無法駕馭失掉支點的無力感，我緊握劍柄，眼睜睜看著護陣的冰刃消縮、融化、滴落，無聲無息，湮滅於紫陌紅塵。

有次畫黑板報，我一進教室就收到百結致辭：「歡迎MJ的中級觀眾。」我問什麼算高級，他說當然是到美國去看他。我說我會的，他說加他一個。一言既出，駟馬難追啊！百結，怪我步伐太慢、抵達太晚，藍圖中原本的三人，誰能經得起等待？置億眾於股掌間的上帝，憑什麼偏偏帶MJ離開？難道天使必須受難，才能成全神祇對世凡的懲戒？難道芭蕾舞鞋必須旋轉，才能在痛的極致，引爆美的震撼？黑白失衡，主角缺席，晴晝封緘……一個被攻陷、洗劫、焚燒、廢棄的伊甸園，還有什麼，值得我留戀？

正午，福樂紀念公園，冬青露台。緊閉的雙開門外，我遙望MJ近在咫尺的安眠。玻璃上有半乾的唇印、石階旁有半摺的卡片、草叢裡有半散的絲帶、樹蔭下有半開的杜鵑，它們來自於如我悲傷、比我悲傷的同伴。百結，十五小時時差外的你，有無半分類感？

靜肅在呼吸間蔓延，渲染撲朔迷離的桃花雪，創造力因缺氧陷入死循環。整整四小時，「I love you」是我能想到的一切。站在他門外，累了，就靠在石牆邊，再累了，就坐在台階上。（一六）

美國 天使 芭蕾

上一則

《舌尖上的鄉愁》徵文啟事

下一則

生命裡的星星

延伸閱讀

台灣AZ疫苗最快下周開打 8類族群先等等

台灣AZ疫苗最快下周開打 8類族群先等等
台首批AZ疫苗最快下周開打 8種人要注意

台首批AZ疫苗最快下周開打 8種人要注意
台AZ疫苗估下周開打 不排除蔡英文帶頭接種增加醫護信心

台AZ疫苗估下周開打 不排除蔡英文帶頭接種增加醫護信心
台估下周開打疫苗 不排除蔡英文帶頭接種

台估下周開打疫苗 不排除蔡英文帶頭接種

熱門新聞

台灣雕刻大師吳卿金雕作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤純金，雕塑出苦瓜從開花結果到凋零的過程，苦瓜上的昆蟲栩栩如生。中央社

十公斤純金雕出苦瓜一生 台灣大師作品來美展出

2021-04-03 09:35
林志玲將擔任現代藝術導賞員，為各地藏家介紹重點拍品。（圖：蘇富比提供）

林志玲化身最美導覽 線上帶你看蘇富比現代藝術拍品

2021-03-31 20:30
蔣勳之父二十六歲攝於西安。（圖片提供．蔣勳）

父親

2021-04-06 03:02
達姆∕圖

揮手自茲去

2021-04-03 03:02
葉懿瑩∕圖

阿好姨

2021-04-04 03:03

忘年之交

2021-04-02 03:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光