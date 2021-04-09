曾以為我堅強，和詆毀他的網友爭吵，我不哭；和取笑他的同學嘔氣，我不哭；和貶損他的同事斷交，我不哭；可此刻，我再也控制不住。我如此弱小，在這個倘若MJ不走，注定會更加悲傷的世上，寫著一些改變不了什麼的文字，它們像星雲，壯觀之下皆為塵埃，部首需要攙扶、音節全是噓嘆。無法駕馭失掉支點的無力感，我緊握劍柄，眼睜睜看著護陣的冰刃消縮、融化、滴落，無聲無息，湮滅於紫陌紅塵。

有次畫黑板報，我一進教室就收到百結致辭：「歡迎MJ的中級觀眾。」我問什麼算高級，他說當然是到美國 去看他。我說我會的，他說加他一個。一言既出，駟馬難追啊！百結，怪我步伐太慢、抵達太晚，藍圖中原本的三人，誰能經得起等待？置億眾於股掌間的上帝，憑什麼偏偏帶MJ離開？難道天使 必須受難，才能成全神祇對世凡的懲戒？難道芭蕾 舞鞋必須旋轉，才能在痛的極致，引爆美的震撼？黑白失衡，主角缺席，晴晝封緘……一個被攻陷、洗劫、焚燒、廢棄的伊甸園，還有什麼，值得我留戀？

正午，福樂紀念公園，冬青露台。緊閉的雙開門外，我遙望MJ近在咫尺的安眠。玻璃上有半乾的唇印、石階旁有半摺的卡片、草叢裡有半散的絲帶、樹蔭下有半開的杜鵑，它們來自於如我悲傷、比我悲傷的同伴。百結，十五小時時差外的你，有無半分類感？

靜肅在呼吸間蔓延，渲染撲朔迷離的桃花雪，創造力因缺氧陷入死循環。整整四小時，「I love you」是我能想到的一切。站在他門外，累了，就靠在石牆邊，再累了，就坐在台階上。（一六）