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娓娓（二四）

桑文鶴

每天渾渾噩噩，我幾乎忘記了那個時候夏啟威已經參加了高考。等我想起來的時候，高考分數線已經公布，離放榜的日子也不遠了。我迫切地想知道他考試的結果，想知道他會去哪裡念大學。可惜那個時候他已經從高三畢業，我沒有可以聯繫到他的方法。我的心裡充滿了挫敗、思念，還有一絲無處訴說的委屈。夏天過後，他就要離開。夏天就要過去了，最好的日子就要過去了。

就這樣，一直到我高二開學前的一個星期。那是我暑假補習班的最後一天，課間的時候，突然有人過來跟我說，外面有人找我。我走出教室，看見夏啟威站在那看著我，臉上帶著一絲淡淡的笑。

你跟我來。他用不由分說的語氣對我說道。

我跟著他一路走，直到走出校門口，到了學校後面的林蔭地。

再有兩天我就要走了，我要去G城上大學了。他說，我考上自己的第一志願。

恭喜你。我淡淡地說。說話的時候我一直低著頭，不敢看他。

你還好嗎？他問。

我不知道該怎麼說，只好點點頭。

空氣凝固了好幾秒，然後他突然走了過來，把我拉進了他的懷裡。

我嚇了一跳，想要掙脫出來，卻被他死死地拉住。這個時候我聽見他在我的耳邊說：譚小可，你喜歡我，對不對？

我的心像是漏跳了一拍。我一下子沒有力氣了。他又說，我知道你喜歡我：我一直都知道。

眼淚突然不受控制地湧上了眼眶。我正想說些什麼，他又吻了一下我的額頭。小可，我會給你寫信的。你要好好的，希望你能考到和我一樣的大學。

我抬起頭看著他。他笑了，是一個堅定又燦爛的笑。（二四）

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