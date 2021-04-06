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金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

陌生地（三一）

章緣

她哆嗦著從挎包裡摸出手機，打開手電，朝腳前照去。

剎那間，無數隻蛙鼓著眼睛看她。牠們疊羅漢似地一個伏在一個身上，密密麻麻，腐爛樹葉般紅褐色斑斑點點的皮，黑色勾畫的眼和鼻線，兩眼之間一點狡獪的白。鼓起的大眼睛反射她手電的光，水淋淋、黃亮亮。白肚腹膨脹收縮一起一落，達達達達達，連續振動的鳴音，是控訴、申冤，還是審判？

每一隻都長得一模一樣，同樣的姿勢、同樣冰冷的凝視，分得很開的泡泡眼，黑色的眼瞳。人骨禮拜堂裡，層層疊起的白骨，兩個眼洞看向遲早也要成為白骨的參觀者。她頭皮發麻，手一滑，手機落入了蛙谷。

蛙谷裡一陣騷動，上百隻蛙同時跳起，張開後腳半透明的蹼，在半空中交叉如空中飛人，落下後，重新布陣疊坐。兀自亮著的手電筒，照得幾隻蛙的肚腹透明。似乎厭惡這光，牠們自動向後推擠，讓出了足夠的空間，讓她心愛的、賴以生存的手機，緩緩沉沒。

「哦！」她終於喊了出聲，軟癱在他的懷裡。

他拖著她往後，離開這塊濕地，這個隱藏不可見危險的林地，往小酒館去。

他讓她坐椅上，自己坐桌上，像過堂審訊。

「你喜歡嗎？」

她茫然抬頭。

「你喜歡C島嗎？你喜歡這個小酒館嗎？你喜歡……我嗎？」

她張張嘴，卻沒能發出任何聲音。

他慢慢把口罩取下，先右邊，再左邊，對摺，塞進褲袋。「我不知道該怎麼辦。」他一字一句慢慢說，「我鎖了店門，拉下窗簾，坐在他身邊，不知道多久，一天？兩天？他發臭了，我起來，喝掉最後一瓶紅酒。然後，我埋葬了他。」（三一）

➤➤➤陌生地（三○）

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