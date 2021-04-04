兩罐豆腐乳的旅程（上）

顏寧儀／圖

「唉！我這個人最不會送禮，不管婚喪喜慶，還是離別送行，都不知送什麼好。」老吳常怨嘆自己不會送禮，偏偏他有一次難忘的送禮經驗！

那一年老吳的美國 公司派他到台灣 任職，下飛機先住進旅館，第二天一早，到龍潭的分公司報到。忙了一星期，周末才得空，回台中拜望久未相見的老爸和四弟。去國多年，返鄉探親，總要帶點禮物，又遇到頭痛老問題。問了同事龍潭有哪些特產，想帶些回去。

「龍潭特產東方美人茶最好！」研發部湯經理說。

「茶可以！我老爸喜歡喝茶。」

「東方美人茶是紅茶中絕品，相傳英國 茶商將此茶呈獻英國女王，沖泡後外觀清純，猶如絕色美人漫舞水晶杯中，女王讚不絕口而賜命。一兩大約五百元，帶六兩回去送老太爺。他會喜歡。」湯經理接著說。

「還有沒有別的禮物，送我弟弟的。」

「有啊！龍潭特產花生糖，還有客家風味豆腐乳。那豆腐乳遵古法醃製，口感細滑，鹹中帶甜，配稀飯最好。」湯經理是本地人，龍潭特產如數家珍。

問對人了，難題解決了，老吳心情輕鬆了。老爸喜歡喝茶，年輕時喝碧螺春、西湖龍井，年紀大了，喝紅茶，不傷胃。

就依湯經理說的，買六兩東方美人茶送老爸，雖不是很貴重，可討他歡心。再買一盒花生糖帶給兩個姪子、兩罐豆腐乳送四弟。禮物打點好了，老吳星期五下班，返回台中，探望老爸和四弟。

「皇帝愛長子，百姓疼么兒」，長子要繼承皇位，皇帝重視。百姓的兒子長大了，紛紛離家，老么最小，走不了，留在家照顧二老，百姓疼的是么兒。老吳兄弟四人正是例子，三位兄長，長大後陸續離家，分居世界各處，只有老四在老家留守。他和老爸分開住，只隔幾戶，方便就近照顧。回台中，理應先拜望老爸，但四弟住巷口、老爸住巷底，先看四弟順路。

「二伯回來啦！我爸等你好久了。」開門的是大姪子。

「好久不見啦！請進、請進！」四弟和弟妹聞聲而出，熱情地說。

「美國派來半年，沒帶什麼禮物。龍潭買了些特產，這兩罐豆腐乳送給你、花生糖給兩個小姪子。這一罐東方美人茶送老爸，待會一起帶過去。」見面來個熊抱，美式見面禮，接著互相問候。

「哇！花生糖欸。好吃、好吃！」寒暄還沒完，兩個小姪子已迫不及待地打開花生糖禮盒，一人嘴裡塞了一塊，連說好吃。

「老爸這幾天老念著你，正等著，先過去吧！」四弟把兩罐豆腐乳交給弟妹，出門帶路，老吳提著東方美人茶禮盒跟在後頭。

老吳在台灣上完大學、服完兵役，負笈美國。拿到碩士學位後，在加州矽谷電子公司做事，匆匆已過二十多年。離開台灣時，老爸還是壯年，歲月不饒人，如今老爸已退休，頭髮已花白，臉上平添很多皺紋。久別重逢，父子往事說不完。

「噫！這茶好。紅茶喝了好多年，這茶最好！」用過晚餐，老爸打開東方美人茶，四弟泡了一壺，老爸連讚好喝。老吳把為什麼稱「東方美人茶」典故說了說，老爸喝得高興、聽得高興。

「湯經理，謝謝你的建議，帶回去的伴手禮，東方美人茶、兩罐豆腐乳、一盒花生糖，送得各如其分，每個人都歡喜。」周一返回上班，老吳特別謝謝湯經理解決了他送禮的難題。

老爸常在四弟處用餐，早餐有時候豆漿、燒餅、油條，有時候白粥配花生、醬瓜、肉鬆、豆腐乳。有次早餐四弟家的豆腐乳吃完了，忘了補充。打開廚房的櫃子，看到二哥送的兩罐龍潭特產豆腐乳禮盒，拿了出來，準備拆開給老爸配稀飯。

「別拆！別拆！這麼漂亮的禮盒，還沒開。別拆，留著吧！」漂亮的客家印花包裝紙，繫著兩條紅繩的精緻提袋，老爸覺得拆了太可惜。

「那今天沒豆腐乳吃了。這兩罐你帶回去，我們不在家的時候，你自己慢慢吃。」四弟把兩罐豆腐乳，轉送給了老爸。

「好，包裝這麼講究，可以留著送禮！」老爸說。（上）