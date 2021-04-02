就在那一剎那，他在窗玻璃上，清楚地看到了自己的樣子，口罩遮住半邊臉，其他的五官特徵都被統統抹殺。不僅如此，整個身體都似乎被忽略，口罩成為個體的唯一標註。他幾乎認不出自己，鏡面反射中的這個人不會呼吸、不會說話，臉上多出一個由兩層紡黏布夾一層熔噴布組成的器官，超越自然規律的進化和演變，使他成為了安全、健康的新人類。

夥計曉東抱著箱子從裡面走出來，和寶成一起把它綑綁在後座。

「電影院 開門了。」寶成說道。

「老闆這幾天盯著呢！忙。」曉東把頭往裡間擺了一下，又用嘴努努別克車。他的武漢話已經非常地道，偶爾還是會冒出一絲鄉音，只有同鄉才聽得出來。

寶成從來沒有見過廣盛的老闆，每次從那裡取貨，他能感覺到老關不僅有帳面上的支出，還附加上些許謙卑和敬畏。他一定是比老關更有板眼的人。寶成不緊不慢把貨送回店裡，他沒有馬上回家，而是繼續向東，朝江岸邊騎去。過了幾個紅綠燈，拐彎之後，在一家書店 門口停下來。

透過玻璃門，可以看到燕子正在和一個顧客說話。她的名字是艷，寶成自作主張，在心裡叫她燕子。他很得意這樣的創作，似乎那個輕盈俏麗的飛禽，會隨著每一次嘴唇開闔振翅而出。

說是書店，其實影碟、CD，甚至包括一些音響設備都賣。門口陳列著理財祕訣、百種西點做法之類的書，往裡面去，有幾個併排立著的原木書架。最早他來這裡，是想慕名看看那轟動一時的科幻小說。書被堆成一座小塔，旁邊立著怵目驚心的宣傳畫。他翻了幾頁書，頭腦波段就開始飄移，彷彿有個強大引力場干擾了注意力。他索性肩膀依著書架，任由心頭泛起的泥沙慢慢鎮靜下來。如果真有時空之間穿梭的神祕隧道，那一定就在高過頭頂的書架之間。

他感覺又滑進了老家村外那條小溪，身體在透明如水的空氣中飄浮。吸一口氣潛下去，無數微小的氣泡麻酥酥地貼著皮膚，並沿著大腿、小腹、背脊上升，在旋轉中膨脹破裂。小宇宙的爆炸，應該就是這樣吧！他全身懸浮在溫暖的岑寂中，像是凝固在琥珀裡遠古的昆蟲。

燕子從口罩上抬起眼，看見是他，微微點點頭。

分體式空調發出的冷氣從牆上飄下來。寶成踱到角落的書架邊，隨手抽出一本書。他有些心神不寧，過一會兒就抬起頭向外望。燕子正彎腰取書，黃底白花的衣服在胸前垂下來，逆光下那衣服竟變得透明，能清楚地看到一個女人身體上隆起的山丘。寶成慌忙挪開視線，他下意識地掏出手機，瞬間通過窄門跳進安全屏障。而且在這個屏障裡，他竟然想都沒想，就給燕子發出邀請。

電影院終於開門了，晚上一起去吧！

封城之前，他們不過一個是店員、一個是顧客。她知道他在小超市做工，他知道她是本市居民。公共交通停止運行的那天，寶成騎車經過書店，看見燕子在門口貼通知──本店即日起歇業。他逕自走過去對她說，以後買菜不方便可以找他。

寶成覺得自己簡直是在給小超市做廣告，然而燕子的眼睛火花一般閃爍了一下。她臉上還沒長出口罩這個器官，江漢平原女孩細白的皮膚，被冬陽籠罩上金黃的光暈。

他開始陸陸續續往她家送貨，方便麵、蘿蔔、白菜、豆角、香腸……女性衛生用品。她列出單子，名稱、數量、品牌，他報出價格。微信 上冒出來大量氣泡，白綠交替，隨著手指滑動向上飄浮。他越來越忙，尋找時間的縫隙把口罩、洗手液、消毒水放在她家樓下。

老關找遍所有批發渠道，只有在廣盛才有保命的正牌貨。他頻繁地在冷冽而空曠的街道上來回奔波，兩旁樓房悄然肅立，唯有他是巡城的騎士、持節的使者。在充盈著迷惑和亢奮的狀態中，他睡得很少，卻一點也不睏倦。他甚至開始喜歡上這種時刻，滔天的洪流中人人平等，只有生死之分，誰還會去考慮可能發生的尷尬與挫敗。

幾乎所有的商店都關門了，超市成了海上唯一的港口。各種消息越來越多，她會在某些視頻下打出幾個哭泣的臉，有時直接用語音。不知是憤懣還是悲戚，聲音有點發顫，也可能是寶成拿電話的手發顫。她講起自己的童年的小巷、祖母燉的藕湯、父親的驟然離去、母親偏執而空洞的眼睛。貼近身體的死亡，好像不那麼冰冷可怖，只有心裡被剜去一塊，劇痛過後留下不完整的身體。她乖巧、聽話，努力保持平衡，四下尋找一些合適的材料修補，卻始終沒有辦法對接出完好的拼圖。（中）

➤➤➤雨後（上）