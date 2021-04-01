然而，除了幻想，我找不到聯繫他的理由，我甚至害怕偶遇他。因為我戴著牙齒矯正器，即便不開口，顴肌、笑肌和口輪匝肌動起來的樣子，也滑稽透頂。也許穴居中的遙望給我舒適感，就像看到與MJ在舞台上零距離接觸的YANA女孩（每次MJ演唱You Are Not Alone，一位女觀眾會被選中上台，與他互動），我真心為她們高興，也真心為自己悲哀。我沒有嫉妒的底氣、爭取的勇氣，更沒有中彩的福氣。

恆星遙遠，光影陰晴不定，如同隱居霧閣的神明。我願做MJ的行星、矮行星、小行星、彗星，乃至肉眼不可見的星際物質，只要能一直繞他旋轉。而百結，我想做他的內衛星，既能與他比肩而行，又受羅希極限的制約，無法更近一步。我的引力將對抗他的潮汐力，使我們之間容不下飛刀，也容不下蘋果 ，從而保持著嬰孩式的潔淨。

也許客觀距離反比於主觀期望屬於常態，一分想念作用於MJ，我也滿足，因為他一無所知；十分想念作用於百結，我也不滿，因為他同樣一無所知。高中畢業後，我得知百結考上了北大。喜訊像競技場上揚聲器擴散的新紀錄，引來祝賀的同時，還引來不甘。我上行之路強有力的挑戰中，百結，一度是我的標竿。

霜降時節，居所經不住熱帶風暴 突襲，開始無規律滲漏。我陪同維修工檢查外牆，陽光輕晃，將我的眼瞼壓向草坪上漸凍的落葉。棕綠、枯黃和深褐半明半昧地堆疊，雨水一絲絲滲進泥土，彷彿即將析出的過飽和溶液。光的結晶無所不在，卻無從追捉，視線每聚焦一點，亮色都在別處閃倏。（八）