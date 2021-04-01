王幼嘉／圖

一些細小而高頻的聲音，像是從極高、極遠的天空，墜入寶成的耳朵。他努力忽視這惱人的聲音，坐穩、專注，盯緊前方的路。

手套、鞋套，兩層口罩之外，再戴上摩托車頭盔，身上覆蓋抵抗外來生物的厚甲。人流和車輛都被隱藏的巨型管道吸走，一夜之間，城市汪洋裡滴水皆無，露出從未展示過的鉛灰色海床。四周闃無聲息，乾涸道路可以一眼望到頭，在遠端收束縮小，顯出隨地勢起伏的姿態，恍若是女人裸露的背溝，溫存、幽祕，磁石一般吸住車輪在上面轉動。

他想燕子是不是有這樣的背溝？左手握緊離合，腳掌踩檔，右手加油門，速度疊加速度，車身猛向前一躍，兩旁的路燈拖出長長白翅膀向後飛去。恐懼的稜角漸漸在風中融解，那層厚甲也隨之鬆動、脫落，一片片跌進黑暗中。

答、答、答……

水滴聲不僅進入耳朵，還頑強地佔據了大腦。這似乎不是外面的雨聲。超長的梅雨季已經下了一個月，時而大、時而小，水珠很快蒸發成看不見的濕氣，充盈了房間的每一個角落，連同粗陋的家具一起在角落中沉澱發酵，慢慢地發出陳腐的霉味。

身下的涼席已被汗水浸黃，黏在背上。寶成慢慢翻身，一點點將皮膚跟涼席撕開。衛生間裡的水桶已滿了大半，天花板上仍然有一滴滴水不停地往下滲。寶成睜著眼躺了一會兒，點開手機 一看，已經十點多鐘。起來套了件背心，走出門轉上樓梯，敲了敲樓上那家的門。

停了一會兒，沒人開門，寶成轉身回了家。

確切地講，這裡算不上家。一幢八十年代的居民樓，一格格的空間裡都是穴居的人，他只是租戶中的一位。即使有人開門，也無非是把影像回放。是滴、是滴。婦人漲紅了臉，抹把臉上的汗，格房東打了不曉得幾多電話，還冒得人來修！哩叫我也莫得辦法薩。說著開始喘氣，用手不停地往臉上扇著風。

她腰間露出一張男孩的臉，手拽著母親的衣襟晃來晃去。那婦人露在短袖睡衣外的圓滾滾膀子，也隨之晃動起來。

這一上一下的跑動，寶成的額頭開始大滴、大滴冒汗，頭髮黏在頭皮上。他才發現屋子裡儼然已變成了烤箱，門、牆、窗台，用手摸去都是溫熱。風扇開到最大檔，老狗一樣抖動著身體，卻絲毫起不到降溫的效果。氧氣將要燃盡，寶成覺得這屋裡待不住了，在水龍頭邊洗了一把臉，抽出一只口罩，下樓去了。

原來雨早停了。一陣熱浪裹脅著城市的聲響迎面撲來，寶成在樓門口站定，炙烈的日光讓他瞇起眼睛。深吸一口氣，肺泡在開闊的空間裡又恢復了彈性。地面上的水還沒乾透，四處積著大大小小的水窪，不知誰隨意丟棄的鏡子。寶成走近向下斜睨一眼，裡面倒掛半棵梧桐樹，葉縫間漏出來一小片天空。一輛自行車翩然駛過，車輪「哧啦」一聲，把鏡子軋成無數閃亮的碎片。

坐在街邊吃炒粉的時候，收到老關的微信 ：

下午去廣盛取一趟貨。

找別人行不行？我休息呢！

你熟些撒，給你加班費。

老關頭，把人當工具，輪休的時候也要加班。其實老關也就五十多歲，按照輩分，算是他的叔公。很早來武漢 跟人合夥做生意，現在自己開了間平價超市，也買了房。當初媽死拽著寶成，沒讓他去南方打工，「武漢近，到你叔公那去學幾年。」媽說著不由點點頭，「他是有板眼的！」

第一次看見老關把本該下架的貨，混在正品裡時，他竟然傻傻地愣在那裡。老關也不迴避，像是自言自語地說：「做生意嘛，懂不懂？」他不確定這是不是媽說的「板眼」。本來也不是傷天害理的事情，老關又說：「大家都這樣。」

超市門口，老關一邊接電話、一邊來回走動，光光的頭皮連著額前的皮膚都曬得透亮。藍色口罩只遮住了嘴巴，露出渾圓的鼻頭。寶成從庫房裡推出摩托車，朝老關揮揮手就出發了。

車輪劈開街上的聲浪，帶著他前行。這是舊時商埠的中心，歐洲商人留下的公寓被現代生活改造，披掛上新式行頭，冷氣機、配電箱、商家招牌，電線像是古怪叢林中攀緣纏繞的藤蔓。拱形門券依然赭紅，撐起昔日華服上的花邊。喇叭聲、車鈴聲、流行歌曲、叫賣聲、吵架聲，形形色色的人和物件都在灼熱的陽光下，奮力地弄出點聲響，彷彿這樣就能緩解些許燥熱，發洩一點鬱悶。

廣盛門口停著一輛別克商務車，電視廣告上那款。巨大的甲殼蟲正在午寐，深藍車身發出動物特有的美麗而危險光澤。後座窗上用吸盤吊著的一個粉色恐龍，誇張的嘴巴邊上鑲著幾粒白牙，跟這個嘴巴相比，身體反倒是附屬物。寶成一直困惑，這種早已滅絕了的物種，不知有哪一點吸引兒童。（上）