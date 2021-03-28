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好萊塢對歧視推波助瀾 亞裔女演員：在那環境要閉嘴

娓娓（一三）

桑文鶴

他用銳利如鷹一樣的眼神掃視全班，卻突然話鋒一轉，口氣溫柔了不少：我在這就要表揚咱們班的藍彩恩同學了。剛轉學過來的時候，她的成績還只是中等，經過這段時間的努力，她的成績，尤其是數學成績，提高得很快。所以我決定了，每個班一個的三好學生名額，就給藍彩恩同學了。

掌聲稀稀落落地響了起來。熱情鼓掌的只有那兩三個藍彩恩死忠的追求者。事到如今，女生們大都不喜歡她。而喜歡過她的男生裡，大部分都因為在校門外看到過她和夏啟威在一起的樣子而主動放棄。剩下的幾個，還信奉著近水樓台先得月的真理，想要細水長流，潛移默化地把月亮再搶回來。

我象徵性地跟著拍了幾下手。藍彩恩在惡意滿滿的稀落掌聲裡起身，朝著石老師鞠了一個躬。我看不到她的表情。

我們又等了兩天，依舊風平浪靜。那封匿名信好似石沉大海。周日的下午，夏啟威依舊和藍彩恩在一起。有人看到他們一起去了市圖書館借書。從圖書館出來的時候，兩個人還手拉著手。

莫菲跑去質問阿明，有沒有真的把那封信送到。阿明指天誓日，他說如果自己騙莫菲，那就全家死光光。話說到了這，我們也不能不信了。

我問莫菲：你真的確定？

她說：什麼？

就是藍彩恩媽媽那件事，你確定你沒有弄錯？

我的問題讓莫菲生氣了。她粗著嗓子說：喂，你有沒有搞錯？你如果不信，咱們倆現在就去看。或者，我帶你去問光叔，你不相信我，總不會不信他吧！（一三）

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