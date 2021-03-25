說不定當第一頭鯨重返水域，以陸地上的肺在廣漠深深的湛藍中生活時，已經注定日後會在地球出現的人類內心將有諸多糾結。

他頹然坐在機場 ，身旁充斥他聽不懂的語言。不遠的前方有一對年輕的男女，即使病毒肆虐，他們依然愛得難分難離，相擁撫觸對方的臂和背，還嫌不夠，沒戴口罩的他們不時親吻對方的臉頰和嘴唇。不知道是愛得太濃，已不在乎瘟疫；還是兩人分屬不同國籍，病毒當前，必得分道揚鑣，所以此刻的道別有斷腕的悲壯。

他曾看過一則報導，關於一頭在太平洋出沒、發出不尋常五十二赫茲聲波的鯨魚，牠聲音的頻率比起任何已知的鯨魚物種都要高。藍鯨的頻率約十到三十九赫茲、長鬚鯨約二十赫茲，因此科學家認為牠的聲音一直無法被其他鯨魚接收到，所以稱牠為「世界上最寂寞的鯨魚」。

後來，有人在加州 沿海，找到發出相同高頻的鯨魚。兩具相距一段距離的感測器同時接受到訊號，顯示「五十二赫茲」只是暫時離開鯨群獨自遊蕩。

孤單的翔熙心裡，浮現灰色鯨魚游過深藍水域。機場的商店已經停止營業，翔熙不敢喝飲水機的水，他又累、又渴、又餓，連打電話給奶奶的勇氣都沒有。他被困在陌生的機場，並且不知這場封困何時可以結束。他已經夠難受，沒法再向奶奶說明自己的窘況。

奶奶既無法理解，更不願接受。她只會覺得如果他沒接受外派，甚至如果不久前的那場選舉有不一樣的結果，市場的發展趨勢便將有所不同。（七）