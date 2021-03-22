可樂王／圖

盛夏真不是人過活的日子，她覺得自己每天如風般地被打過江，又打回岸上。八風吹不動，八風吹又動，感覺自己花了很多時間生別人氣，花了很多時間感慨生老病死，花了很長時間才走出臉書 按讚圈的假象。她發現自己開始無聊地忌妒起臉書上的陌生人都過得比自己好，連別人的自拍都比自己假得美，連衰事都比自己的哀傷。自己獨處，她可以不必遮掩地仇美憎富恨年輕人。

但這些她不是也都曾有過嗎？而且還正在擁有中，只是害怕流失，提早把自己說老。

老少女，中年阿姨，新潮大嬸。她才剛躍上姨的擂台，還沒適應。嬸的擂台，虎視眈眈摩拳擦掌，她還很陌生。

轉眼很多事沒做，熱氣入晚仍沒轉眼。

●

快要邁入大齡了，都還靠腰父母，是活該。但房價更活該，誰買得起？雨下太大的時候，她的書房會淹水。她的書房在加蓋的三樓頂樓，母親一直將違章建築給在母親看起來最不重要的書進駐，還有她這個產量差的女兒住。頂樓加蓋沒有裝冷氣，母親說：妳要吹就下樓，難道還要老母親上樓啊？母親轉眼要逢九，低調的六十九，看起來一副要和女兒比老，和女兒要天長地久的狠勁。

她覺得母親一天到晚走動街口里鄰，就是想把快望四的女兒嫁出去。

遲暮者總感惶惶。

母親還初一十五地前拜後拜，拜天神、拜佛祖、拜地基主、拜死去的老公。祈文裡總有一項：要菩薩和媽祖婆幫個忙，把快要變老姑婆、長出豬公牙的女兒給嫁出去。

她在臉書寫，她有一個最勤於走動鄰里、最善於拜拜，且還是天下最大省的媽媽。有人留言問她：天下最大省是在哪裡？

她寄了一個翻白眼到天邊的圖像過去。

傻啊！在「足感心」的全國電子。

她真的好需要「足感心」的電子產品，但用了洪荒力量，也召喚不到裝冷氣機的一天。錢不是主要因素，主要是頂樓加蓋的材質。工人來巡過，還真心說了真話，裝了也是熱，且電費驚人。母親聽了說算了，要吹下樓，更省。

裝不成冷氣，又不想下樓和母親見面容易吵嘴，她去買了掛在頸上的小圓形攜帶式電扇，像是冬天遮耳的小毛套。買了加裝冰袋，可以吹出冷氣風的電扇，但還是熱。

一到夏天，她和母親就紛紛從恐老變成恐熱。恐熱季節，恐同、恐婚、恐老、恐病，她的時代，恐和病彼此掛鉤，成了關鍵字。

頂樓是不吸金但吸熱的鐵皮屋頂材質，陽光下一片銀燦燦，像是母親口中掛著幾顆為了省錢而鑲的銀牙齒，彷彿母親一張口就可咬下鐵餅的錯覺。

三樓加蓋鐵皮屋，沒有隔熱、沒有隔音。熱島嶼四周沒有降溫的海水，環繞的是八卦如海潮音的一襲襲不斷電的聲波。整條巷子裡最三姑六婆的人家，剛好就在她家左右和對門，因此每日每夜都是噪音如盟軍轟炸。對面的兒子娶的越南 新娘生了三個，左右兩個隔壁人家的阿嬸跟兩個不嫁的老女兒最愛玩對面的小孩。對面那一戶的家門口就是整條巷子無聊阿嬸們的聚集地，只要有小孩哭鬧，都會過去攪和一番逗弄。小孩哭聲愈大，她們就愈有存在的快感，這種快感可以填滿她們的空巢。

對面的人家是超級大嗓門，說話都用吼的。越南新娘分貝更高，跟沒嫁的老公姊姊一起嘰嘰呱呱叫，兩人彷彿在玩分貝比賽。魔音傳腦，加上超級酷風熱氣，總是把她轟出門。

祖父以前常對掛著耳機的她說，要把所有聲音都當成觀音菩薩，觀音因耳根而得果位。

如何因耳根而得果位？妳怎麼沒接著問？祖父笑說。她根本沒聽懂什麼是耳根、什麼是果位。佛桌上擺著很多水果，是那個位子嗎？

耳根成就是必須訓練自己聽到外境任何聲音，都立即返聞自性，入流亡所。好難啊！聽到阿嬸的分貝，實在很難想成是觀音再現。她繼續戴上耳機出門，同時為那三個被玩的孩子感到抱歉。長期內心養著一股鼓譟，太緊而有崩裂感，很難再忍耐的極限快要抵達臨界點。只要這個死亡線快出現了，她的理智就告訴她，上山去找祖父吧！或者喝點手機上老是被轉傳的金玉良言、心靈濃湯。這種濃湯像止痛藥，瞬間止痛，但不會根除，且會引發後患。

但她沒膽，萬一被老媽趕出去，自己連個落腳地都沒有。靠腰族還是好的，只是轉眼竟也要邁入大齡剩女，每個月的卵子都在流血哀號。但人生卻什麼故事都還沒發生，轉眼就要跳到姨嬸擂台，等著淘汰被丟進黃昏市場，她真哀怨。

真的好熱啊！要保持清心自在，真是愈來愈難了。去咖啡 館，瞬間從自動門吹上臉的空調，常讓她感激得想要流淚，這才是猛暑人過的生活。夏天她看起來就像個小男生，好在短髮救了她，頸臉不會太燥熱。但到了冷氣房，頸部一陣冷，就好想像長髮女生抓兩撮頭髮遮冷。（上）