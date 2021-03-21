艾諾曾告訴她，死亡不是分離，是隔離。

「死去的人對你永遠關上門，哪怕你呼天搶地懇求，也無法進入。他的世界是無限的、神祕的，可以是任何形式，誘發任何想像。他在那個世界掌握了在世沒有的能力，讓你恐懼忌憚，引你祈祝膜拜。」艾諾用詩一樣的語言，在枕邊絮絮說著。

天堂和死亡是他們最常聊的話題。「我們的空間是有限的、生活是已知的，相對於那個世界，我們就像在一個小房間裡。死去的人比活著的人多，生前和死後，那是無限的時空。在生的時候，我們是被隔離的，直到那一天，我們安靜穿越那似乎毫無縫隙的銅牆鐵壁，我們才自由了。」他的手指輕輕滑過她的脊梁，停在尾椎那一點，躊躇著往上攀爬或往下墜落。

「我很難想像加入我的父親。」她終於開口，「我甚至可以想像我的母親加入他，我可以想像任何一個人加入。但是，我就是沒法想像自己在那裡，在那個神祕不可知的死亡行列、在那個陌生地。」

「你無法想像？」

她試著解釋，理性上，她接受人皆有死。但是，在她的世界裡，她就是那個敘述者，那個唯一的視角。她可以看到並敘述其他人的死亡，但如果做為敘述者的她死了，這個故事就轟然倒塌，片瓦不存了。

艾諾把她攬進懷裡，嘆口氣，「因為你太美、太健康，你在人生的巔峰。願神永遠不讓那一刻來臨，願你，永遠在隔離中。」

她聽了一整天音樂，戴耳機，偷偷摸摸。音樂聲是一種冒犯，有如在死者身旁飲酒作樂。那旋律和鼓點節奏，跟此時此地如此不搭，不是太歡快，就是太溫情。

她盤腿而坐，試圖冥想靜坐，卻想起幾年前也曾來過這片印度 洋海域。（一五）