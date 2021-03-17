我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

陌生地（一一）

章緣

艾諾說得沒什麼把握，「但是，很麻煩，他們不會隨便給你，開後門。不過，我看不出為什麼不能，到一個舒服的地方待著……」

「對的、對的，那我就是到了天堂！」她加重「天堂」兩個字，希望提醒眼前人，他們的火花是從這個字眼開始的。

「我想我可以，試試，但，就像我說的，不是那麼簡單……」

「拜託、拜託，請你試試看。」

「那麼，檢疫單給我、護照給我，我需要證明。」

她用手機把檢疫單雙面都拍了照，才把它交給艾諾。「你用手機拍一下我的護照吧！」

「你不相信我嗎？」

她一驚，在口罩後擠出在鏡頭前一貫的笑容，「當然相信你了，我只是怕，萬一路上掉了，我就回不了家了。如果他們能幫忙，要求正本，我再給你也是一樣的。」

艾諾把檢疫單摺了摺，他今天恤衫外套了件灰綠漁夫馬甲，上下左右四個深口袋，內裡還有暗袋，摺好了便放進其中一個口袋，捕蠅草的眼睛眨了眨，「你，想回家了嗎？」

「我現在最想的是，有杯咖啡，加上幾塊奶酥餅乾。」她有點誇張地做出渴望的樣子。

艾諾沒有說話。

突然間，她懂了！不知道艾諾發生了什麼事，但他現在明顯是教堂裡的老鼠般窮，難怪這麼不自在、這麼冷淡。

「你可以幫我去買些東西嗎？我需要咖啡，還有一些其他的。」她在紙上唰唰寫著，「我需要這些。」她把單子連兩百塊美金交給他。「我沒來得及換鈔票，剩下的錢，你去找朋友幫忙時也用得上，對吧？如果不夠，你告訴我。你能幫我這個忙，我真是太感謝了。」

他默默接過單子和錢，塞進口袋裡。（一一）

➤➤➤陌生地（一○）

咖啡 手機

上一則

健忘是一種福氣

下一則

歲月多磨

延伸閱讀

台帛旅遊暫定免隔離5天 下個旅遊泡泡…點名越南

台帛旅遊暫定免隔離5天 下個旅遊泡泡…點名越南
旅遊免檢疫 夏威夷推疫苗護照

旅遊免檢疫 夏威夷推疫苗護照
疫苗護照

疫苗護照
打疫苗只是參考…陳時中：擬檢驗取代疫苗護照

打疫苗只是參考…陳時中：擬檢驗取代疫苗護照

熱門新聞

戴著口罩的65歲華裔大提琴家馬友友14日在麻州Berkshire社區學院完成第二劑新冠疫苗接種。注射完畢後的15分鐘等候觀察期間，馬友友忽然拿出大提琴，即席演奏，回饋醫護人員，全場驚喜，報以熱烈掌聲。(路透)

「隧道盡頭的光」 馬友友打完第2劑疫苗當場即興演奏

2021-03-14 21:27

父親的宴會菜

2021-03-13 02:03
美國數位藝術家Beeple的照片拼貼數位藝術品「每一天」，是佳士得拍賣會的首件NFT商品，11日創下6930萬元拍賣天價，打破多項紀錄。(美聯社)

數位藝術家Beeple一張JPG檔拼貼照 拍出6930萬天價

2021-03-12 00:25

一個人的診所

2021-03-13 02:01

我的洋女婿

2021-03-15 02:07
落葉。（李源）

她隨著枯葉而來（上）

2021-03-13 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％