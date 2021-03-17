艾諾說得沒什麼把握，「但是，很麻煩，他們不會隨便給你，開後門。不過，我看不出為什麼不能，到一個舒服的地方待著……」

「對的、對的，那我就是到了天堂！」她加重「天堂」兩個字，希望提醒眼前人，他們的火花是從這個字眼開始的。

「我想我可以，試試，但，就像我說的，不是那麼簡單……」

「拜託、拜託，請你試試看。」

「那麼，檢疫單給我、護照給我，我需要證明。」

她用手機 把檢疫單雙面都拍了照，才把它交給艾諾。「你用手機拍一下我的護照吧！」

「你不相信我嗎？」

她一驚，在口罩後擠出在鏡頭前一貫的笑容，「當然相信你了，我只是怕，萬一路上掉了，我就回不了家了。如果他們能幫忙，要求正本，我再給你也是一樣的。」

艾諾把檢疫單摺了摺，他今天恤衫外套了件灰綠漁夫馬甲，上下左右四個深口袋，內裡還有暗袋，摺好了便放進其中一個口袋，捕蠅草的眼睛眨了眨，「你，想回家了嗎？」

「我現在最想的是，有杯咖啡 ，加上幾塊奶酥餅乾。」她有點誇張地做出渴望的樣子。

艾諾沒有說話。

突然間，她懂了！不知道艾諾發生了什麼事，但他現在明顯是教堂裡的老鼠般窮，難怪這麼不自在、這麼冷淡。

「你可以幫我去買些東西嗎？我需要咖啡，還有一些其他的。」她在紙上唰唰寫著，「我需要這些。」她把單子連兩百塊美金交給他。「我沒來得及換鈔票，剩下的錢，你去找朋友幫忙時也用得上，對吧？如果不夠，你告訴我。你能幫我這個忙，我真是太感謝了。」

他默默接過單子和錢，塞進口袋裡。（一一）

➤➤➤陌生地（一○）