王晝打開一瓶牛奶 ，倒進杯子裡遞給我。他說：「你想一想，如果這個故事是一部電影 ，那最開始的一幕，會是什麼？「

我閉上眼睛，陷入那片虛無裡。那是一片黃昏將至的混沌叢林，霧氣伴著黃色的餘暉圍繞著我。我撥開那一切，走進了1998年的那個春天。

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那個早上，下了雨，空氣裡是尖酸的陰冷，巷子的青石板上還有一層沒化完的冰。莫菲站在我家小賣部的櫃檯外面，剪得太短的頭髮讓她看起來像個男生。她招呼著我，讓我靠近一點，然後她攏起手靠在嘴邊，小聲地對我說：譚小可你知道嗎？藍彩恩的媽媽是個暗娼。

莫菲臉上嚴峻的表情說明了此事非同小可。

那是十四歲的我第一次聽說那個詞。因為不敢確定這個詞是否真是我理解的樣子，我問莫菲：暗娼，是什麼？

她咂了一下嘴，然後說：就是妓女啊！電視裡播出的那些夜總會坐檯小姐是光明正大的那種，偷偷摸摸的那種，就是暗娼。

我吃了一驚。一時間也不知道該說什麼才好。莫菲問我怎麼不說話。我說：你是怎麼知道的？有人告訴你的嗎？

莫菲搖搖頭，是我自己看見的。她們家總是有不同的男人進進出出，他們看她的那表情，不會有錯的。

莫菲的老爹是給人看場子的，有的時候為了要生活費，莫菲也會去場子裡找他。所以這樣的事，她恐怕是見過的。

我還想再說點什麼，有人過來買東西，我也聽見我媽在屋裡面起床的聲音。莫菲擺擺手說：我先回去啦！明天學校見。然後又壓低聲音：天知地知，你知我知啊！

我點點頭。

第二天放學，輪到我和莫菲的小組做大掃除。我和莫菲一起去水管子那涮拖把的時候，莫菲突然問我：你說那件事，咱們要不要告訴夏啟威？

我涮拖把的手突然停住了。莫菲又說：我覺得他還是知道了比較好。也讓他看看，原來他喜歡的女生有這樣一個媽！他一定會厭屋及烏，羞愧萬分，到時候一定會與她劃清界線、回心轉意的。莫菲衝我眨眨眼。

我沒說話，心裡卻覺得莫菲的這個主意不錯。

我說：那要怎麼告訴他？總不可能就那樣說出來吧？

莫菲搖搖頭：當然不能，如果我們親口告訴他，他肯定不會相信，而且會覺得咱們是因為嫉妒藍彩恩而故意使壞。到時候，夏啟威不就離你更遠了嗎？

我望著莫菲，腦子裡浮現出了一個絕妙的好主意。我要寄一封匿名信給他。這個主意一在我心底掃過，我又頓時覺得自己真是一個卑鄙小人。但光明正大的競爭，我搶得過嗎？我想起夏啟威的臉，想起他看藍彩恩的眼神。半年以前，他似乎也用這種眼神看過我。

半年以前，那是藍彩恩還沒有出現的時候。

2

藍彩恩是我的遠方表妹，她的爸爸是我媽媽的表弟。一年前，她爸爸出了車禍 ，剩下了她們孤兒寡母。也許是相同的處境讓她們想起了我媽這個遠方親戚，她們從臨城搬來，投奔了我們。

我的父親在五年前就因病去世了。媽媽日夜操勞，總算把一個小賣部打理得像模像樣。我媽心腸軟，又念在兒時曾經寄養在表弟家幾年，與表弟一同長大的情分，而且她們娘倆正在經歷的，我們娘倆都經歷過，所以，她動了惻隱之心，把她們留了下來。我媽開始教藍彩恩的媽媽、我的表舅媽如何經營小賣店，藍彩恩也轉到了我所在的中學上學。

我和藍彩恩原是沒有太多交集的。童年裡，年節的時候，我們見過幾次。藍彩恩小我半歲，在我記憶裡，她一直是瘦瘦小小、話不多的樣子。現在再見，仍能依稀看出幾分兒時的影子，只是面容的線條更加舒展，眼角已經生出了幾分青澀的媚意。她笑著拉住我的手說：姊姊，以後咱們倆可以一起去上學了。

我對她並沒有天生的敵意，即使為了讓她住得舒服，我不得不讓出我自己的臥室，搬去一間原本用來放置雜物的房間裡。她對此很是感激，說了很多感謝我的話。不得不承認，她和我很不一樣。我不是一個喜歡把自己心裡所想都表達出來的人，可她卻很會說話，真誠的語調配上楚楚可憐的表情，難免不讓人心疼。

不僅如此，她還是一個漂亮的女孩。藍彩恩像她的媽媽，卻又不是那麼的像。舅媽年輕的時候挺美，但卻有點太過乖張的艷麗，像是未乾的油彩浮在畫布上，五顏六色，卻讓人不踏實。

表舅瘦高個，稜角分明，大眼睛明亮之餘，又透著些許冷靜涼薄。（二）

➤➤➤娓娓（一）