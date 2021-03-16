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1張圖：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

陌生地（一○）

章緣

一張是艾諾在C島海灘的照片，穿著海灘褲，黝黑的上身、結實的小腿，腰線纖長性感，體毛長到了肚臍眼。

她仔細來回看了幾遍，感到絕望。

3

早晨。這是第三天了！

她用冷水洗了個澡，用齒梳仔細犁過頭皮，換上乾淨的衣褲，允許自己吃掉那包薯片和最後幾粒巧克力豆，甚至拿出太陽眼鏡和防曬霜。

近中午的時候，艾諾來了。

「哈囉，你帶來好消息了嗎？」她在門口歡迎。

「好消息？」

「第三天了，我可以離開這個鬼地方了？」

艾諾嘆口氣。「小姐，還有一天，你要檢疫七十二小時。」

「還有一天？」她叫出來。

「喏，開罐器。」

「我的檢測結果呢？他們在機場給我做的檢測，那個可以證明我沒有病。我沒有病，就不用再隔離。我留了你的電話，他們應該會告訴你結果。或者，你打電話給他們！」她連珠砲說著，從背包裡拿出那張檢疫單，上面有電話。「你打給他們！這上面有我的編號。」

艾諾掏出手機，打了電話。他說了一串話，似乎在詢問、似乎在解釋，照著單上的號碼讀了一通，但沒有一個字她聽得懂。掛了電話，艾諾告訴她結果還沒出來，一出來就會通知他。

她坐在床上，不說話。

艾諾朝她小心翼翼走了幾步，走到離她一米遠。「忍耐、忍耐……」

「我以為今天就自由了，我恨透了待在這裡。哦，艾諾，難道你不能幫幫我？你認識什麼人，幫我問問，能把一切加速嗎？或是讓我去個旅館也行，這裡我真是一刻也待不下去了。」她哽咽。

艾諾思索著、猶豫著，翻著眼白，那曾經澄澈的眼白泛黃，有血絲。「我是認識人，醫院，檢疫部，有時我也會……」（一○）

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