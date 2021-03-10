於是乎，有著「共和國最年輕土地」美譽的黃河三角洲，迎著海岸線初升的朝陽，一群「祖國的花朵」呱呱落地……

我在學院附中度過短暫時光後，和髮小們一起分配到油田當了工人。在分赴不同生產單位之前，我們相約，每個月初發完工資，一道返回學院，在江寧家聚會。多少年來，江寧家那兩間「乾打壘」的小平房，成為慰藉我們這群遊子心靈的一方「綠洲」。

一天，我從油田回到學院，掌燈時分走進江寧的家。江寧的弟弟江園迎上前，興奮地向我訴說結識了新朋友──附中組織學生去校辦工廠勞動鍛鍊，江園在那裡認識了施光雋。

江園對我講：「你知道他掌握了多少種外語嗎？」還沒等我搭腔，他就迫不及待地說：「十四種！紅寶書總共發行了二十種外文版，他掌握其中的三分之二。」

那時，我們幾個髮小聚會，常用電唱機播放俗稱「黑膠」的老唱片，就是那種黑色賽璐珞質地的密紋LP唱片；有時也會朗讀知青帶回來的手抄本小說 和詩歌。不再猶豫了，今晚這些活動全免，按捺不住的江園拉著我和江寧，去了校辦工廠。

為了值守方便，廠裡讓施光雋住進最大的一間庫房，用幾個貨架圍出一間陋室來。我們去時正值夏季，庫房裡悶熱難耐。施光雋只穿一條小褲衩，渾身上下一點兒贅肉都沒有，除了筋骨，便是肌肉 。這副好身板得益於多年來的勞其筋骨。

見到我們幾位來訪，他顯得十分亢奮，估摸著光臨他「寒舍」的人寥寥無幾，有人來讓他很開心。隨後我們凝神，聽他將世界語的來歷娓娓道來──

世界語是波蘭醫生柴門霍夫1887年創立的，是國際輔助語，至今世界上已有上千萬人使用過它。（七）