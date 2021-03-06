小武班裡還有一個男孩，是法語印度的混血兒帕特。帕特的父親是剎帝利，具有清晰的理性頭腦和豐富的歷史知識。帕特在班裡建立了一個宗教組織，崇拜一個用紙疊的小玩具。

歡迎你成為我組織的一員，這是我們的偶像。帕特揮一揮手上套的紙疊小玩具，對小武說。

他是一個熱情的演講人，對於發展組織不遺餘力。

小武搖搖頭笑。小武對學校出現的各種社團保持一種距離，他不喜歡很多人在一起的激烈，他秉承了劉翔的沉靜安穩。很少有事情能讓他深陷其中，他天生有局外人的氣質。

帕特很喜歡小武，但他認為小武有點古怪。中國 人都有點古怪，不是嗎？他們很少健身 、極其聰明、數學好，但不合群，有一種與生俱來的安靜。他們的笑容很神祕。他們單眼皮，不喜歡吃奶酪，即使吃很油膩的食物也不胖。他們吃的零食是小包裝的，看起來很精巧。

帕特有一雙又圓又大的眼睛，鼻子卻精巧細長，圓潤而鮮紅的嘴唇。他不知道繼承了父親還是母親的特質，或者他跟誰也沒有繼承，他誰也不像。

我是我自己。他說。

小武對帕特的這個定義感到新奇。對小武來說，父母家族的繼承是與生俱來的，你不能否認這個，就像你不能否認你是血肉之軀一樣。小武常常與母親討論某些文化的不同，比如，《三國演義》電視劇是不是應該給小孩子看。那些取人頭如探囊取物的動作，其實是十分暴力的。小武對小時候曾經看過這些鏡頭有些不滿。

這種殺戮對兒童心理十分不好，他說，電視劇應該表明什麼是十四歲以上看的，什麼是十八歲以上看的。

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這天郁歡看到一輛警車停在梅爾街七號，從車上下來兩個荷槍實彈的高大警察 ，直接進入公寓樓。（九）

➤➤➤小武上學（八）