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相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

無關欺騙（全文完）

胡剛剛

如他眼中朝曦璀璨的愛戀──將妳溶蝕到為我所用情的程度，妳由此所剩無幾，一無是處。說到底還是利用，連用情，也少不了一個「用」字。只不過，他用情的目的十分隱蔽，隱蔽到最大化彰顯出他詭辯式的自私，進而破壞了我探究真相的興致。

背棄誠信，會帶來什麼結果？他對我的背棄顯而易見。他也許會因我的心灰意冷而百無聊賴，加之疲於挽回，索性順水推舟，成全我無聲的謝幕。他也許會因失去我而後悔，倘若如此，他必將藉助懺悔實現解脫，好心無旁騖地物色新獵物，尤雲殢雪。

至於我，我對他算不算嚴格意義上的忠誠？相處期間，他釋放的危險信號屢次動搖我的希望。我非但不抗爭，反倒放任自流，騙他繼續行騙，在被動中等待脫身時機。

我的斷交策略讓他看起來是過錯方，實際上，我並非百分百無辜。防衛本能阻止我全然投入，熱情接近強弩之末。我不由自主切換為置身事外的觀眾，無奈以至於厭怠地見證實驗項目因選錯調查對象，再度前功盡棄，同時開啟又一輪外部參數調整和自我心理調節。

我不知道人生需要多少次復盤，才能夠找到感情迷宮的出口，還是說我們注定要沿著阿芙蘿黛蒂的老路，在錯見與錯過、希望與失望中反覆尋覓？

電影《阿麗塔：戰鬥天使》中，阿麗塔為幫助意中人雨果擺脫困境，掏出自己價值連城的心臟。雨果斷然拒絕，告誡她不要隨便付出。無論那個人多麼優秀、多麼深情、多麼真誠……多麼真誠地欺騙，心，都永遠屬於且僅屬於自己──想來未免悲涼，但，這也許是我最後的寶藏。（全文完）

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