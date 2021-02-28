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相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

阿倫跑得快（九）

舒怡然

阿倫一向尊重客觀事實的稟性，讓他在幾分鐘之內就想通了。能被律師直接領導，總不算掉價，管他是從哪兒來的呢！施諾夫不也是從印度來的嗎？

朴律師的工作方式與施諾夫大相逕庭，他從不往阿倫辦公桌上隨便丟紙條，所有指令都通過電子郵件傳送，免去了彼此面對面的尷尬。阿倫式奔跑從此消失了，辦公室裡自然也少了許多樂子。大家再也看不見阿倫抓耳撓腮、搶拿「紙」令的滑稽相。這終究是件好事，阿倫變了，變得越來越正常了。

韓國帥哥使阿倫回歸正常人的軌跡，這一點誰都不否認。可在珍妮眼裡，阿倫從來不是怪人，他還是從前那個阿倫。讓她吃驚的是，阿倫竟然送給她一份禮物，Potbelly的蔬菜三明治。阿倫送禮的方式也滿特別，他把裝著三明治的食品紙袋直接放到珍妮的前檯，並衝她晃一晃手裡的禮品卡，一句話也不多說。

珍妮抬頭惶惑地看著他，兩頰緋紅。她想拒絕，卻一時想不出合適的詞句，便輕輕走近阿倫的隔間，小聲問道：「阿倫，多少錢？我給你。」

阿倫詫異地睜大眼睛，反問她：「給什麼？是他賞給我的，我與你分享。你不喜歡嗎？」一雙天真無辜的眼睛，讓珍妮頓時失語。她方才意識到，拒絕並不是件容易的事。

「要不然，去街心花園，怎麼樣？」珍妮還是想說點什麼。

「為什麼不呢？」阿倫痛快地答應了，起身便走。

街心花園就在辦公樓區旁邊，十幾個遮陽傘散落在巨大的花壇周圍。鏤空金屬圓桌椅在陽光下熠熠閃光，盛開的金菊花招來不少花蝴蝶飛來飛去。（九）

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