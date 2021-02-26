可他還是忍不住嘟嘟囔囔地說：「可我不想向他彙報，我不能降格，他怎麼能當我的小老闆？」

施諾夫湊近阿倫，壓低了聲調說：「讓你向朴彙報，是出於生意上的考量。他手上握著一大把Samsung的案子，你是電子領域的專家，這樣匹配是最完美的。懂嗎？」

阿倫晃了晃腦袋，一言不發。他當然懂老闆的意圖，誰讓自己沒有客戶，除了貢獻大腦細胞，還能幹什麼？

他下意識地朝右邊座位看了一眼，朴承碩還沒來。可他卻好像看見韓國帥哥高傲的眼神，正直直地盯著他，直把他逼得無處藏身。天哪，這得忍到何年何月啊？

阿倫蹭地一下站起身來，抄起微型筆記本電腦，迅速夾在腋下，大踏步地朝門口跑去。嘴裡還念念有詞：「不得了啦！都給占領了。不得了啦……」

珍妮詫異地抬起頭，還沒來得及露出笑臉，阿倫已經打開門，頭也不回地跑掉了。一種不祥的預感浮上心頭，她惴惴不安地盯著重重關上的門。

阿倫跌跌撞撞地跑出辦公大樓，明晃晃的陽光刺得他睜不開眼睛。他大口、大口地喘氣，胸腔裡彷彿蘊藏著一座火山，隨時都可能爆炸。頭重腳輕的架空感使他的步子邁得更大、更狂野，腦袋像是已經脫離了身體，肆意遊蕩起來。他聽到背後跟蹤的腳步聲，越來越逼近、越來越嘈雜。

他更加拚命地跑起來，一直衝進玻璃陽光廳、衝進安檢門。當兩個身穿黑色制服、腰繫武裝的人強行攔住他時，他竟毫無知覺愣愣地瞪著他們。（七）