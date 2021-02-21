顏寧儀／圖

他把眼睛湊近了大屏幕，又捧起那張紙，仔細看了又看。他的頭再度轉向大屏幕，眼睛在字裡行間飛跑，一目十行地飛跑，就像阿甘背著傷兵戰友逃離戰場那樣，又像是孩子在田野裡尋找散落的麥穗一般。施諾夫分派給他的工作，就是馬不停蹄地搜索。在這個信息爆炸的時代，搜索變得越來越舉足輕重，它可以打破信息不對稱，使處在世界不同角落的人們實現信息共享。

擅長尋找是阿倫與生俱來的天賦，還在上學前班時，他的表現就與眾不同。老師格林女士堪稱怪人，到了聖誕節 ，她不是把聖誕禮物痛快地分發給孩子們，卻把它們藏在教室的每個角落，課桌抽屜、書架、黑板後面，都成了禮物的隱身之地，連衛生間都不放過。這下可輪到阿倫大顯身手了，還不到五分鐘的工夫，他就找到了將近一半的禮物。紅紅綠綠的紙袋堆滿了他的小課桌，格林老師都不得不佩服這個淘寶能手，走過來向他祝賀。

阿倫紅著臉說：「可是，我只需要一份禮的！」

格林老師帶頭鼓起掌來，「看看我們的小冠軍，多好的男孩！心地多麼善良。」

阿倫咧咧嘴，矇頭矇腦地也跟著大家一起鼓掌。

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阿倫一走，施諾夫便穩穩當當地坐進他的老闆椅裡。他身材矮短，膚色黝黑，五官看起來過於扁平，只有那雙眼睛叫人過目難忘，銳利如鷹。他掃了一眼發出嘲笑的那些格子間，心裡暗自嘀咕：阿倫是什麼人，難道我還沒有你們清楚？他可絕非那個先天弱智，智商只有七十五的阿甘。每每聽別人喊「阿甘」，他便不屑一顧地搖搖頭。心情好時，他還會花一番功夫，侃上幾句關於阿甘的故事。知道阿甘為何能成為巨人嗎？因為他背後有一個堅強的女人，母親可不會覺得自己的兒子有什麼智力缺陷，再說傻人多半都有傻福的。知道阿甘為什麼跑得那麼快嗎？這純粹是上帝的造化，神賦予了他一顆天真單純、毫無雜念的腦袋。能幹大事的人，哪個不是心無旁鶩呢？

施諾夫對自己的這番解讀頗為得意，可當他環顧左右，看到的卻是一張張瞠目結舌的臉，他便知趣地閉嘴了，看來能夠欣然接受真理的人真不太多。在這個世界上，老闆與打工仔想的永遠是兩碼事。誰都明白施諾夫的意思，可誰也不願意跟他爭論。和老闆爭論高低，還不是自討沒趣。

施諾夫與這個世界互動的方式有些超凡脫俗。當年他二十幾歲時，不顧父母反對，孑然一身到倫敦求學。拿到博士學位後，人人都以為他應該回到印度南方的馬德拉斯城，去繼承他家族的貴族產業，可他卻揮揮手，隻身到美國 去闖蕩天下了。他的座右銘是：「人，就得為自己活著。」一句充滿了沙特存在主義的口號，他卻是當真付諸於行動的。

他摸著只有稀稀落落幾根鬍鬚的下巴，詭詰地一笑。「嗯，阿倫跑得最快，活幹得最漂亮，這有什麼好異議的。」阿倫是他手裡的一張好牌，有了好牌，老闆椅就可以高枕無憂地坐下去了。

2

中午時分，阿倫準時準點地回到辦公室，他不願意錯過公司每周一次的免費午餐。珍妮提前一天，就給每人發了郵件，並附上了這周的菜單。阿倫照例會反覆研究一下菜單，他從頭到尾搜了一遍，也沒找到他最鍾愛的菜肴──青口貝義大利 麵或Kebab（希臘菜）。他把菜單返回去一看，哦，是中國餐館，難怪沒有義大利麵。

他越來越不喜歡這些午餐菜單了，以前珍妮放在他辦公桌上的總是義大利、希臘或泰國餐館的菜單，隨便點什麼，都令他心滿意足。可說不上從哪一天開始，漸漸被墨西哥店或中餐館取代了，準是施諾夫想省錢。他心裡嘀咕著，皺皺眉頭，走到珍妮面前。

「有沒有不放醬油的菜，請問？」阿倫式問話體，他說話從來不提別人的名字，彷彿太空人墜入人間，不懂這裡的規矩。（二）