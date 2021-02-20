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2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

夏天沒有過去（七）

孫愷愉

船長說，紅燈區這邊的運河就是比較小，再次強調他是特地帶我們來參觀的。

運河上面有很多小橋，每個橋上都站滿了人。經常有人向我們招手歡呼，好像大家都在同一個派對，岸上和水裡只是不同的座位。

紅燈區的夜晚，比白天紅多了！我們遠遠的可以看見，身材不同的女人在櫥窗裡跳舞，好似剪影。船長嘰哩咕嚕地解說，不斷穿插各種笑話。乘客們不太有反應，大概有反應的都在岸上狂歡了吧！乘船緩慢地穿過燈紅酒綠，優哉游哉，還挺舒適的。男女老少各玩各的，誰也不妨礙誰。

記得背包旅行那次，天真無邪的同伴說她長那麼大還是對性沒有概念，提議去性博物館看看。我們進去繞了一圈，她一直想問又沒人可問的問題，終於得到了解答，便非常反胃地走了出來。

「知道了，可以了！」她飛快地往出口走去。我們倆跑到街上，深呼了好幾口氣，然後大笑。

現在看來，年輕時想知道的一些事情都很瑣碎。但是，阿姆斯特丹的寬容減輕了我們的心理負擔，告訴我們很多事情確實很瑣碎。

無論阿姆斯特丹對世界象徵著什麼，我們都感激它的存在。它不診斷我們、判斷我們，不把我們看成軟弱的受害者或犯罪的壞人。只是默默地說：「假如你想要感覺好一點，來吧！也許我能幫助你。」

紅燈區讓我想起年輕時很想醉，醉了渴望更醉的日子。這跟酒精沒有關係，醉的方式有很多種，只是有些方式比較明顯而已。醉是一種誘惑，誘惑的形式有很多，但內容都是一樣的：「我不快樂，我很空洞。我需要某個東西、某個人、某種感覺，否則越來越不快樂。」（七）

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