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曾經的日子（四）

賀大明

也不知打哪一刻起，鄉鄰憐愛的眼神裡多了一絲欽佩，毛兒卻渾然不知，依然和從前一樣率性、純真。

第二天一早，郝幸福、趙子農拖來一部板車，裝著打土磚所需的工具，迎著東邊升起滾圓的太陽，吱吱呀呀地隨著陳瑛俊上土磚工地了……

一年的時光過得飛快。將近年底，當人們依舊像往常一樣，慵慵懶懶地打發著悠閒的日子，陳瑛俊卻在努力打拚。他蓋了房子、收了媳婦，完成了人生最原始的重要跳躍。這一年陳瑛俊很累，但每天都過得充實。

不經意間，便河邊的鄉鄰感覺世道有了些細微的變化，似乎所有的事物都朝著好的方向發展，平靜的生活有了小小的躁動。春天就這樣悄悄的了，小樹綻出了新芽，空氣中充滿了希望……

陳瑛俊打工幹活，從一個廠子換到另一個廠子，一直就沒像其他人一樣，學個車、鉗、刨、銑之類的正經手藝。他說：行走江湖，靠的是道義和俠氣，反正老子有一把子死力氣。

碼放好最後一批貨物，倉庫就只剩下陳瑛俊一個人了。關好庫房門，加上鎖，走出廠區已是萬家燈火。天氣很涼爽，沿中山路，經小吳門向北，當街的店鋪一個接著一個，這比早些年熱鬧多了。家家都在播放〈何日君再來〉、〈夜來香〉等港台音樂，並且互相攀比著，看誰家的調門打得更高。那年月沒有一台四個喇叭的進口收錄機，恐怕這生意真的是沒法做哩。

「那南風吹來清涼，那夜鶯啼聲輕唱，月下的花兒都入夢，只有那夜來香……」

溫婉動聽的音樂徐徐傳來，陳瑛俊覺得好聽，。究竟好聽在哪兒，陳瑛俊說不出個子丑寅卯來。

不久，廠裡有招工指標。陳瑛俊想：再怎麼樣，也該輪到我了吧？（四）

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