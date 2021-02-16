薛慧瑩／圖

「我們沒法知道，她為什麼嫁給別人。不過重要的是你愛不愛她。」

班尼突然沉默了一下，然後說：「我突然發現，我其實不太能確定了。說不定我被她的美貌沖昏頭，或者更確切地說，是被我自己的愚蠢沖昏頭。當時什麼都看不清。」

「這麼說，你今天擺脫了愚蠢。這是一件好事，不必難過。」

「對！」班尼笑了，眼裡含著淚水。「當時我崩潰了，想死還不知道怎麼死。我覺得我已經死了。」

「我很高興你沒有死，親愛的朋友。」

「可是後來我在感情上，讓我的妻子一無所有。因為我在婚前，就已經被掏空了感情。」

「不會的，你肯定給了她一些什麼，否則她不會嫁給你。」

「你這麼認為嗎？」

「是啊！我相信你。你是我在那個公司裡對我最友好的人。」

「我什麼也沒做啊！」

「就是沒做才好。哈哈！」

「這樣啊？呵呵！」

「不必做什麼啦！你是你就足夠了。」

「鐘的聲音不會改變。但是她的聲音變了，而我失去了我的聲音。」班尼唱起歌來了。「我是一個無藥可救的流浪者，不相信朝聖的人渴望的奇蹟。鐘聲像在哭泣，像我在深夜裡，因為厭倦生活而唱的歌。我聽到心裡對她的呼喚，卻鄙視自己對她的思念。我離開那鐘，帶走鐘聲；留下她無聲的道別，帶走我永遠的傷痛。」

聽著班尼的故事，我想起自己的一個陳年舊傷。班尼表達自己的同時，似乎也在為我歌唱。我們的故事一點都不特別，而是成千上萬的人都經歷過的痛楚。聽著班尼把傷痛變成歌聲的同時，我的傷口似乎緩緩癒合了。

「沒想到和你分享過去的創傷，會如此解放。我感覺舒服極了！」班尼呼了一口氣，深深感慨。

「班尼，你的聲音像鐘聲一樣好聽。鐘只是鐘而已，我們才是讓鐘響起來，在鐘聲裡聽出意思來的人，不是嗎？」

班尼舉起杯子說：「乾杯！」

「也許下次鐘聲響起，我們聽到的會是別的歌呢！」我也舉起杯子。

「乾杯！」班尼和我同時說。

3 燈紅酒綠

初夏的一天，我從巴黎乘火車到阿姆斯特丹。和我在同一個車廂裡，有三個年輕人坐在我前兩排。他們貌似喝多了酒，又是唱歌、又是打嗝，沒打嗝的一個把頭上的鴨舌帽脫下來，給打嗝的那個戴上。他們看起來很開心。

那天是耶穌升天節，在歐洲是一個被廣大慶祝的宗教節日，在法國、荷蘭都是公共假日。有了這個背景襯托，使得三個瘋癲乘客的舉動更顯得生動有趣，接下來在車站發生的事情，也更荒誕奇妙。

火車進站之前，突然停了下來。就在我旁邊的列車長抓起麥克風廣播說：「貌似有個人站在鐵軌上，我們必須停一停。」

火車停了十分鐘，終於又開動了，以非常緩慢的速度進站。

列車長又廣播：「抱歉，由於鐵軌上有人，我們誤點了。今天是假日，大家難免做一些瘋狂的事。」

「大家向來很擅長瘋狂的事，不需要假日的幫助。」我喃喃自語，被列車長聽到了，他轉過頭來笑笑。

那三個喝酒、唱歌的乘客搖搖晃晃，嘻嘻哈哈地下車了，打嗝的那個還在打嗝。

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阿姆斯特丹的天氣通常是天陰風大，方便風車轉，不方便人住。我想起上一次到阿姆斯特丹來，是和一個大學同學一起背包旅行。那天我們抵達時夜已深，火車站附近的青年旅館 都住滿了，我們只好乘地鐵去了稍微遠一點的旅館。

我們走出地鐵站 時，差點人連同行李一起被風吹走。我們被吹得暈頭轉向，正感嘆荷蘭的風名不虛傳，就看見前面走來兩位衣著端莊、態度溫和的老太太，給我們指了路。她們好像為我們降臨的天使 ，選擇那個時刻經過那條路。我還記得她們兩人微笑交談的聲音，還有圍巾和大衣在風中翩翩起舞的樣子。

這一次回到阿姆斯特丹，我又遇到了天使，這回的天使就是我在阿姆斯特丹逗留期間的晴朗天氣。回憶起二十多年前遇到的那兩位老太太，我還有更多的感觸。當時的我雖然年輕，卻總是感到筋疲力盡，困惑而沮喪，覺得自己像個化石，不知為何還在走動。那兩位老太太雖然步伐緩慢，卻顯得精神抖擻、充滿活力。

那時我沒想過有一天要變老，因為我連所謂「青春」的歲月都覺得難以承受。但是現在回想起來，面對那兩位老太太的目光時，我內心深處還是閃過這樣的念頭：如果我能活到她們那個年齡，那會是我渴望的樣子。（三）