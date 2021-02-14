我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

追尋（四）

桑文鶴

我們相互擁抱著，兩顆心只隔著兩層皮肉，正貼著對方，一起跳動。

從那個時候開始，我逐漸明白，有的人的不平凡，是從擁有了一件不平凡的事物開始的。我是如此珍視她的特別，更把知曉她的祕密當作唯我獨有的榮幸。可直到不久後的一天，我不告而至地去她工作的地方接她下班。我的出現讓她吃了一驚，她表現得有些慌亂。我仔細看著她，她的眼睛有點紅，像是剛剛哭過的樣子。

我問了她好久，她卻什麼也不說。我們一路沉默地走去吃飯，她的話很少，一副有心事的樣子。那天她沒有去我家過夜，吃完飯後，她執意要回到自己住的地方去。我沒有跟她吵，只是送了她回家。

那個周末，她提了一大兜菜和肉出現在我的住處。她燒了很多菜，又用買來的新鮮水果把我的冰箱填滿。吃完飯，她告訴我，那天她的失態是因為她偶然在她工作的地方，遇到了她的前男友。他們沒有深聊，只是簡單地打了一個招呼。可是卻一下子讓她想起了很多他們以前的事，所以她有點忘情了。那天沒告訴我，是因為不知道該怎麼說，又怕越說越亂，惹我不開心。

她說自己曾經很愛那個男人，也為他付出了很多，可後來那個男人還是離她而去。她涼薄的性情也與那個男人帶來的傷害有關。

她娓娓道來，語氣真誠。她說她選擇告訴我，是不想讓這件事再困在她的心頭了。而且，她覺得我在她心中的分量，也早已經超過了那個男人。

她說：對不起。

我說：你不用道歉的。

她說：我道歉是因為你不是第一個知道我祕密的人。

我心底暗暗一驚。

他才是。我聽到她這麼說。（四）

上一則

中國新年和習俗

下一則

過年

延伸閱讀

大學學測作文題目 「如果我有一座新冰箱」引熱議

大學學測作文題目 「如果我有一座新冰箱」引熱議
〈每日驚艷〉婆孫食雪糕做早餐

〈每日驚艷〉婆孫食雪糕做早餐
客廳、廚房、小孩房妥善收納 蝸居也能創造大空間

客廳、廚房、小孩房妥善收納 蝸居也能創造大空間

住家門口現「冰箱」？休城5G設備惹議

住家門口現「冰箱」？休城5G設備惹議

熱門新聞

自己嚇自己

2021-02-07 02:01
作者老伴的雙十年華倩影。

《老照片說故事》老伴的倩影

2021-02-09 02:00
鮮蝦粉絲煲。（張菊如．圖片提供）

戀戀家鄉年菜

2021-02-11 01:02
高曼7日為超級盃開場朗誦最新詩文。圖為高曼1月20日在總統就職典禮朗誦詩文。（美聯社資料照片）

超級盃首度請詩人開場 頌揚疫下無名英雄

2021-02-07 22:08
阿力金吉兒∕圖

走過庚子年

2021-02-10 02:02

讓漂亮白髮飄起來

2021-02-06 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答