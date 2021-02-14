我們相互擁抱著，兩顆心只隔著兩層皮肉，正貼著對方，一起跳動。

從那個時候開始，我逐漸明白，有的人的不平凡，是從擁有了一件不平凡的事物開始的。我是如此珍視她的特別，更把知曉她的祕密當作唯我獨有的榮幸。可直到不久後的一天，我不告而至地去她工作的地方接她下班。我的出現讓她吃了一驚，她表現得有些慌亂。我仔細看著她，她的眼睛有點紅，像是剛剛哭過的樣子。

我問了她好久，她卻什麼也不說。我們一路沉默地走去吃飯，她的話很少，一副有心事的樣子。那天她沒有去我家過夜，吃完飯後，她執意要回到自己住的地方去。我沒有跟她吵，只是送了她回家。

那個周末，她提了一大兜菜和肉出現在我的住處。她燒了很多菜，又用買來的新鮮水果把我的冰箱填滿。吃完飯，她告訴我，那天她的失態是因為她偶然在她工作的地方，遇到了她的前男友。他們沒有深聊，只是簡單地打了一個招呼。可是卻一下子讓她想起了很多他們以前的事，所以她有點忘情了。那天沒告訴我，是因為不知道該怎麼說，又怕越說越亂，惹我不開心。

她說自己曾經很愛那個男人，也為他付出了很多，可後來那個男人還是離她而去。她涼薄的性情也與那個男人帶來的傷害有關。

她娓娓道來，語氣真誠。她說她選擇告訴我，是不想讓這件事再困在她的心頭了。而且，她覺得我在她心中的分量，也早已經超過了那個男人。

她說：對不起。

我說：你不用道歉的。

她說：我道歉是因為你不是第一個知道我祕密的人。

我心底暗暗一驚。

他才是。我聽到她這麼說。（四）