王幼嘉／圖

稍稍消停，便不知道哪個角落有非常誇張的湘鄉四六句子響起：「陳瑛俊，好漂亮。雞巴子腿，鴨巴子腳，沒良心……」小屁孩想激怒仍然拖著湘鄉口音的陳瑛俊，報「一箭」之仇。

幾個月後，陳瑛俊升入中學。又過了幾個月，文化大革命、停課鬧革命接踵而至。此時，一中的老師有了大把充裕的時間，洗衣婦的隊伍也就自自然然地散了。也不知道從哪天起，曾經紅火一時的「床單一條街」就這樣悄無聲息的沒了。

升入中學後，陳瑛俊就再也沒有與錢先生、周必唱老師聯繫了。

陳瑛俊懷著一腔赤誠的熱情，整日忙得昏天黑地。他真以為自己肩負著救國救民的重任，在無比亢奮中，停不下腳步來。

因為忙，陳瑛俊難得回一趟家，每次回家都亮開嗓門：「娘，我回來了。」一副風風火火的樣子，惟恐左鄰右舍不知道。

還沒落坐，郝幸福就急匆匆趕過來：「快！錢先生、周必唱老師進『學習班』了。說周老師宣揚資產階級生活方式；錢先生是地主階級的孝子賢孫……」

說句實在話，在學校裡，陳瑛俊還真算不上是個好學生，私下裡也與老師沒有任何交集。儘管不是一塊讀書的料子，但他對自己的老師，始終是心存敬意和感激的。

推開教室後門，教室裡就二、三十號人，一個長相極其猥瑣的年輕男子拿把剪刀，在周老師頭上比劃著，輕薄地做著剪頭髮的動作。頭髮剪去一半，留下一半，在當時稱之為「陰陽頭」。猥瑣男咯咯地笑著，他覺得如此這般很是高明。

就在猥瑣男狠下剪刀那一剎那，陳瑛俊飛起一腳，教室門「匡」的一下踢開了。木棒猛地敲在課桌上，嚇得一幫烏合之眾立馬散去。

走到周老師跟前，看到的是一種明顯的無助，周老師伸過來的雙手顫慄且又冰涼。老師眼眶盈滿了淚水，一顆晶瑩的淚珠沿著面頰慢慢地、慢慢地滑落下來，輕輕地滴落在陳瑛俊的手背上。頃刻間，陳瑛俊心靈最柔軟的痛處受到重重的一擊，那是一種無法用言語描述的鏤心刻骨的撞擊和疼痛，陳瑛俊那顆塵封已久的良善之心開始啟動了。

當天晚上陳瑛俊一夜未眠，直覺告訴他，這些年的瞎莽撞是再也不能了。

幾天後，陳瑛俊回到生養他的便河邊。這是一方孕育、滋養他生命的地方。與質樸、淳厚的鄉鄰在一起，浮躁的心靈逐漸歸於平靜。

天還不見亮，「匡啷匡啷」的三輪車就駛進了巷子，接著「小缽甜酒」的叫賣聲就唱響起來，聲音亮麗通透。放在今天，參加歌手節目比賽，絕對是一等一的好手。

1970年代初期，便河邊就像一處無人管轄的化外之地。「髒」、「亂」、「窮」與喧嘩、熱鬧的外部世界多少有點脫節。少了外界的干預，寬鬆的日子過得舒心自在。

回便河邊沒幾日，陳瑛俊就陪著一個小姑娘進進出出。

趙子農對郝幸福說：「是陳瑛俊的女朋友！」

郝幸福一句：「是嗎？」疑惑地望著趙子龍許久。

原來陳瑛俊與女孩家是多年世交，姑娘叫毛兒，沅江知青。隊上知青都在辦病退回城，她娘不放心，這不找陳瑛俊幫忙來了。

1960年代，一千六百萬年輕人下放農村──是為著懷揣的浪漫激情？然而嚴酷的現實使他們醒悟過來。脫離農村的唯一希望就是「招工」！而招工又是極其稀缺的「政治」資源！沒有出身、沒有背景，是萬萬不可能的。

1970年左右，政府又嘗試打開另外一扇「病退」門，為確有困難的知青提供另一種可能。誰也未曾料到，消息剛一傳播出去，一場波瀾壯闊的「病退潮」便蓬蓬勃勃地興起了。

陳瑛俊鞍前馬後陪著毛兒跑手續，好在大隊、公社、知青辦一路綠燈，不多久就辦妥了回城的戶籍。種種跡象表明，陳瑛俊是真的談朋友了。

便河邊的小日子就是這樣舒舒坦坦地過著，滿足而又安寧。不幾天，陳瑛俊與毛兒卻做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事情。

這一年，長沙熱得有點反常，走親戚的四嬸子打把洋傘，行至丁字路口，看見右側的黃土坡上，一條赤著膀子的精壯漢子奮力地打著土磚。一位姑娘光腳踩捏著黃土，並不時彎腰把滑向邊緣的泥土扒上來，吃力地用鋤頭、雙腳攪拌著。姑娘頂著個草帽，一身汗得透濕。

女孩子打土磚，這是從來沒有見過的稀罕事。漸漸的四嬸子放慢放了腳步，琢磨著：太陽狠毒著咧，真是兩個不要命的傢伙！走近一看：「哎呀，是瑛俊，鬼崽子你還不替我收手。」四嬸子上去就朝著瑛俊背上捶。「老子心疼都來不急，你真把毛兒當苦力使喲！」

入夜，太陽下煎熬了一天的小巷終於沉靜下來，竹鋪、靠椅、板凳陸陸續續繞著巷子擺開。

毛兒打土磚的消息像放了顆炸雷一樣，迅速在便河邊傳開來。此一刻，鄉鄰們是完全接納了毛兒。特別是那些年輕妹子，在百般讚賞的同時，暗暗地把毛兒的一顰一笑做為自己仿效、學習的榜樣。（三）