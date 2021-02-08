她總相信，從字裡行間的經濟新聞裡，她能讀到未來大潮的龍頭走向，能救自己的命。老路易笑話她，說：看你這神經兮兮的樣子，一看就是小會計掙死薪水的命。搏一把，大不了申請破產 唄。這話她不愛聽。

那樓從他們拿到拍賣 後的地契證明，到再賣給下一家，不到四十八個小時。

拿到錢的晚上，老路易租了敞篷車，帶她去城西的展覽會酒吧一條街慶祝。

從最後一個酒吧出來，凌晨三點。停車場上是南方夏天特有的暑熱，空氣中帶著污水和烤肉的氣味。三支長酒杯的「大都會 」下肚，百合被酒裡的伏特加已經徹底打倒。

她脫了高跟鞋，踩著細碎的玉步，被老路易半抱半推地塞進後座。平躺倒下，像一具艷屍，他也壓了上來。摟著她，從頭開始往下親。他的五個指頭戴了四個戒指，有鑽、有蛋白石、有紅寶，每一個都是分量很足、線條粗獷的男戒，壓在她身上像熊掌。

這隻穿金戴銀的熊掌順著她的超短裙腰口往上，在她薄薄裹在身上的吊帶衫裡遊走，老路易的手已經熟門熟路。老路易的肉手汗毛重，加上那些戒指，像SM遊戲裡帶羽毛的皮鞭一樣刮在她的胸上，撩得百合全身的血液像著了火的汽油，往臉上轟。

老路易看到她眼睛裡的慾望，知道她喜歡。把她摟得更緊，帶著酒氣的舌頭舔著她的耳垂、嘴唇。一邊用腿分開她的腿，把她像一隻標本蝴蝶那樣平平地攤開，把自己肥大的身體嵌進去。她還沒有爽得嗨起來，老路易已經趴在她身上，累得氣喘吁吁：「沒想到你的身體還是這麼緊，我喜歡……」（一○）