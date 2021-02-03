有時她會盯著玄關走道掛的數位輸出梵谷向日葵與鳶尾花看，廁所裡面則放了幅梵谷的夏夜。女房東 以前是台大醫院的護理人員，對美感自認有些感受。但在她的眼裡，就是一般人會挑選的複製品畫。梵谷那麼悲傷，但他的畫複印品最多，彷彿向日葵、鳶尾花都還在向日生長。男房東聽說是他妻子之前的台大行政長官，兩人一輩子的工作也夾雜在一起，難分難捨又齒輪摩擦甚密。

她看著向日葵，突然勾起自己對藝術的那股眷戀，被耽擱的文青。附近社區有開樂齡繪畫班，她之前不去是因為抗拒「樂齡」兩個字。

拿出空白畫布，聽著老公寓傳來樓下老人在打麻將或看電視的聲音。她聽著感到那般熟悉，彷彿大學校外的那條墮落街通過時間腐朽，桌上的年輕人轉眼都雞皮鶴髮，手上摸八圈，圈不出一張方桌。

沒有太特別的人生，每個人到老都逐漸融成一個樣子。

每個人一樣，都有陽光、有雨、有空氣，但不知怎的，她覺得自己是還沒開花就一夜枯萎的人，彷彿睡醒就變成癩蝦蟆。慾望不再飛奔，記憶卻如羚羊跳躍。

大水來臨之前，每天都是末日。如果每天都是末日，她想那自己還擔憂什麼？

但她想找到一個人，然後把她的眼淚全都給那個人。那個人是誰？她曾經愛情苦痛的來源，或者沒有這個人。

她不想要一樣。

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推開長青班的大門，貼在門上的「樂齡」兩個字被她大力晃開。

社區長青班的繪畫老師說：畫出你們的愛與掙扎，畫出痛苦與淚水。

一頭白髮的繪畫老師經常大笑，她聞到老師口腔散發出的酒氣味，彷彿只要一根火柴就可以點燃的濃度。（一四）