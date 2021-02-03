我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

華盛頓州擬徵「億萬富豪稅」貝佐斯、蓋茲都要繳

狐仙已老（一四）

鍾文音

有時她會盯著玄關走道掛的數位輸出梵谷向日葵與鳶尾花看，廁所裡面則放了幅梵谷的夏夜。女房東以前是台大醫院的護理人員，對美感自認有些感受。但在她的眼裡，就是一般人會挑選的複製品畫。梵谷那麼悲傷，但他的畫複印品最多，彷彿向日葵、鳶尾花都還在向日生長。男房東聽說是他妻子之前的台大行政長官，兩人一輩子的工作也夾雜在一起，難分難捨又齒輪摩擦甚密。

她看著向日葵，突然勾起自己對藝術的那股眷戀，被耽擱的文青。附近社區有開樂齡繪畫班，她之前不去是因為抗拒「樂齡」兩個字。

拿出空白畫布，聽著老公寓傳來樓下老人在打麻將或看電視的聲音。她聽著感到那般熟悉，彷彿大學校外的那條墮落街通過時間腐朽，桌上的年輕人轉眼都雞皮鶴髮，手上摸八圈，圈不出一張方桌。

沒有太特別的人生，每個人到老都逐漸融成一個樣子。

每個人一樣，都有陽光、有雨、有空氣，但不知怎的，她覺得自己是還沒開花就一夜枯萎的人，彷彿睡醒就變成癩蝦蟆。慾望不再飛奔，記憶卻如羚羊跳躍。

大水來臨之前，每天都是末日。如果每天都是末日，她想那自己還擔憂什麼？

但她想找到一個人，然後把她的眼淚全都給那個人。那個人是誰？她曾經愛情苦痛的來源，或者沒有這個人。

她不想要一樣。

推開長青班的大門，貼在門上的「樂齡」兩個字被她大力晃開。

社區長青班的繪畫老師說：畫出你們的愛與掙扎，畫出痛苦與淚水。

一頭白髮的繪畫老師經常大笑，她聞到老師口腔散發出的酒氣味，彷彿只要一根火柴就可以點燃的濃度。（一四）

房東

上一則

裘莉要賣邱吉爾畫作！離婚後首度賣夫妻財產 估價342萬

下一則

子不語

延伸閱讀

狐仙已老（八）

狐仙已老（八）
狐仙已老（七）

狐仙已老（七）
狐仙已老（六）

狐仙已老（六）
狐仙已老（五）

狐仙已老（五）

熱門新聞

圖╱曾華容

碗粿

2021-01-27 02:06
LA日前出現一個寫有「紐約死了，別回來」廣告牌。

LA出現「紐約死了」廣告牌 藝術家：沒有你城市好好的

2021-01-27 18:00

跟兒子要錢

2021-02-01 02:00
倩華∕圖

科技令居家避疫樂無窮

2021-01-30 02:02

撿來的兒子

2021-01-31 02:00

相聚離開都有時候

2021-01-30 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任