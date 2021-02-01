阿普航空／圖

羅斯福大道街上熙熙攘攘的人群，天熱，路上的行人都穿得少。一眼望過去，都是各種膚色赤裸的腿和手臂。這些生龍活虎的人，百合每回看到，都心裡要問一次：幹麼老路易要死呢？幹麼輪到他？那個也是生龍活虎的，從認識她那天起就陪在她身邊，不離不棄的老路易，真的消失了？還是到哪裡去了？有時百合聽到長空下那一聲淒厲的尖叫，像受傷的動物，又像飛速升空的煙花，那是什麼？是老路易死後飄散的靈魂？

老路易跟她說的一個笑話：靈魂的樣子，先是像嬰兒，後來像血氣方剛的少年，到後來毛孔粗糙、白髮蒼蒼，它變成一個老人的模樣。你伸手去摸，啊！還摸到一個毛髮聳立、硬邦邦的生殖器！

進出「新世界」的人群中，還真看到幾個像老路易那種模樣的東南亞老人。銀行將這棟樓破產 拍賣後，新主人將原來的辦公樓改成餅屋、瑜伽房、卓安手工藝店、藍點現做廚藝廚房、有機食材、西佛曼數學補習中心……現在這個時刻進出「新世界」的，都是退休老人和帶著孩子的家庭婦女。

新世界是滑鐵盧，百合不願意想。她更願意回憶的，是他們一起做的最大的商用樓的單子。是休士頓能源公司破產後的辦公樓，拍下後轉賣給德銀，德銀要在休士頓建原油二級市場交易的團隊。簽成了，第一棟樓就賺了整整一百五十萬美元的佣金，對半分。老路易站在美洲銀行的大廳裡，手裡舉著電匯憑單，滿意地對她送了一個飛吻，「錢啊！多好！這筆錢你會用來幹麼？」

「把我現在住的房子按揭貸款還掉！」百合毫不猶豫地說。

「嘿嘿，你真是老實人！我以為你會去買另一棟房子，夢之屋！」

「要那麼多房子幹麼？」百合反問。

「嗯嗯，你真是純潔，像剛從教堂做完禮拜出來的。不要那麼多房子，你掙錢幹麼？」老路易道。

「你呢？錢怎麼花？」

「喝酒、跑車、大吃大喝……其餘的我不說了，嘿嘿！不過沒有你想得那麼多，山姆大叔要拿走一半！兩個前妻、三個孩子……再拿走一半的一半！我一年掙的錢，分到我手裡還真沒有多少！」

老路易一臉苦笑。他是苦孩子，家裡兄弟姊妹五個，馬來西亞華僑，從沙勞越移民過來的華人。沙勞越，你懂嗎？就是中國 舊時說的南洋。百合搖搖頭，她家在宿遷農村祖祖輩輩，不要說南洋，連兩公里外的上海都沒有去過。

老路易初中就開始在家裡開的餐館打工。老路易一杯啤酒下肚，只要是不急著出門，就會打開話匣子。「我還有一個中國姓呢，姓黃。科恩是後來我繼父的姓，我媽媽嫁的第二個丈夫，猶太人。」

「黃？王？差不多就是這兩個字吧！我媽的名字中文名字叫黃蓮。」

啊，最苦的中藥！怎麼會起這麼一個名字？

「最苦？她還覺得自己最運氣呢！我爸走了一年，她嫁了那個幫餐館算帳報稅的猶太人，科恩。他幫她起了一個英文名字，叫洛塔，就是『洛塔斯』，蓮花。從黃蓮到洛塔斯，我媽開始真正做成美國人了。」

……那是什麼時候的事啦？1973年？還是1969年？

「小時候，我最多只有六歲，有一年夏天，我們家餐館接了一個大單子，去紐約上州 幫人家辦婚宴酒席。紐約上州，鄉下。

「那是我第一次出遠門，我爸、我叔開皮卡拉了好多菜。皮卡太小，我媽帶著我們坐火車去，反正那家出火車票錢。住假日酒店，那是我小時候最開心的一星期。每天早上在假日酒店的房間裡，我第一個醒過來。我會悄悄起身，不敢出聲音，鑽到落地窗簾的後面，看著外面的山、樹、大草地。天空初亮起來時是金色、粉色、藍色，窗戶對著停車場和酒店的垃圾桶，連那裡停的車和垃圾桶都是金光閃閃！每一分鐘顏色都不一樣……」（三）