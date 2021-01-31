阿普航空／圖

這對母子住在街的另一頭，單親、拉丁裔。胖男孩叫杰生，出生時就被診斷為唐氏症。杰生往家走了一段又折回，到了百合家門口，舉起手裡的煙花棒，得意地朝百合揮了揮，「El Gorrin！」說完咧開嘴笑，露出粉紅色的牙齦。他這麼一笑，百合心情也好起來，向他揮了揮手，

El Gorrin──小麻雀，紐約這一帶的拉丁裔把自製的煙花棒叫「小麻雀」。卡門跟在兒子後面，木著臉。她大概猜到是百合打電話報警，這時堅決不理百合。直到回到自家門口，卡門才賊兮兮地朝百合的方向回往一眼，返身進屋，把門關上。

杰生長著典型唐氏症兒童的面相──胖臉盤、額頭很低、塌鼻子，口齒不清。但他喜歡笑，憨憨一笑是他的招牌表情。每次百合看到，心裡都暖暖作痛。剛才他返身回來打招呼，讓百合好過不少。

自從搬到這裡，杰生是百合在鄰里中交的唯一的朋友。除了杰生家，百合跟這條街上的鄰居都是點頭之交，算不上是朋友。那個晚上常常來杰生家的男人不是他爸爸，是卡門的男友。偶爾周末來，這個男人喜歡把車庫門大開著修汽車，手機調到拉丁Salsa音樂台，音量開到最響。因此在這條路上，得了一個綽號「音響先生」，Mr. Boom，簡稱「轟轟」Boom，連杰生都叫他「轟轟」。

頑童喜歡逗杰生，套他的話，讓他老實說出單親媽媽的閨房祕密──

杰生、杰生，「轟轟」是不是很愛你媽媽？

是的，「轟轟」很愛我媽媽

杰生，「轟轟」親你媽媽了嗎？摸奶了嗎？

親了，也摸了

然後呢？

然後「轟轟」給我二十塊錢，讓我上街上來玩。

「轟轟」在你家過夜嗎？

他不過夜，他說晚上十點一定要回到家。

你媽媽生氣嗎？

媽媽生氣，媽媽說你下地獄去。

……

街上人散了，只聽到草地上自動灑水機的轉頭機械地「滋滋滋」地響，清靜了又很無聊。這個不足百戶人家的小區，地小，每棟房子面積兩千平尺出頭，不夠大、不夠豪華，不是百合的首選，她喜歡深宅大院。

她曾擁有過三棟深宅大院，現在都清零歸了銀行。只有這棟，是申請了個人破產保護法，允許她自住的，沒得選。另一棟更小的轉給老路易弟弟的孩子，那孩子很良善，每年把租金的三分之一到四分之一不等，送來給百合。

今天這煙花爆竹一炸，提醒了百合要過獨立節了。自從她搬來這裡住，每年她有跟杰生母子過一兩次節的習慣。今天這場煙花爆破真讓她生氣，她取了鑰匙開車出門，本來計畫傍晚出門買點煙花回來，送給杰生，再買點燒烤的肉，晚上請卡門母子來燒烤……現在她不想了，自己安安靜靜過節吧！何況報警後警察 出動，卡門心裡也不會樂意，還是先冷一冷……

她把車開上四九五號高速，從十六號出口的街區「森林小丘」下來，轉上了羅斯福大道。那裡有她喜歡的店，也是她過去和老路易的辦公室。

百合來美國 以前，讀的是英國文學，到美國以後轉成會計學。本來在公司做會計師做得好好，忽然公司業務緊縮，讓她下崗。這麼著她排隊等待中的綠卡也泡了湯。她那時急於搞一個合法身分，經人介紹跟老路易拍拖。他是房地產仲介，婚史複雜，欠了前妻贍養費，願意幫百合這個忙。反正百合付錢他收下，再結一次婚。

隨著嫁老路易，百合也開始做地產投資 ──先作仲介，後來投資租賃商鋪、店面和辦公樓。「人都要掙錢上班，上班就得有辦公室，辦公室永遠不會過時！」這是老路易的地產信條。他在皇后區混了大半生，百合對他的話從來都是堅信不疑。

她喜歡上班，喜歡辦公樓裡那種井井有條的次序感，埋頭苦幹，深夜加班讓人生更有目的性──錢就是這麼賺出來的啊！辦公樓就是賺錢的地方。

老路易去世已經整整三年。（二）