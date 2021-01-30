莫麗珠出國記（二八）

老闆娘說：博士做生意的多的是，難道你不是？

老闆就住了口，半晌才說：咱們老了嘛！小劉還年輕，剛來站住了腳，再圖發展，才是對的。

老闆沒有難為她。做完了這一天，結了帳，告了別，莫太太乘地鐵 回家。一路上看那些金髮碧眼、棕髮灰眼的各色人等，竟有些不捨之情。

回到大白樓，沒有大黑狗的呻吟。前幾天大黑狗不幸去世了，詹妮哭紅了雙眼。

郁歡說，詹妮和兩個男朋友分手時都沒有哭。

詹妮說，男朋友不算什麼，這個走了，還有下一個來。但狗不一樣，狗才是她的親人。

沒有了狗叫，莫麗珠也若有所失。朗格先生在對面公寓中刷房子，房門大開。朗格先生頭上戴著報紙疊的船型帽，站在梯子上，上下揮舞著刷子，從容不迫。他見到莫麗珠就咧一下嘴，皮笑肉不笑一下。莫麗珠也笑一笑。莫麗珠想讓他給自己家也刷一下房子，朗格比劃著說：只有搬走的才給刷，沒搬的就這樣住著，這是規矩。

小米 還沒有回來，莫麗珠想到沒出國之前，以為外國人都生活豪華，豪宅名車、管家女僕，逕自笑一笑，也不知是自嘲還是酸澀。豪宅是有的，只是不是自己的。

莫太對著鏡子看了看自己，出國時燙的頭髮，大波浪已經鬆散，成了一片細碎的小荊棘。她忍受不了亂蓬蓬的長髮，自己用剪刀剪了前面，讓小米將後面剪了。雖然不甚整齊，倒也利索。

薄呢大衣好久沒穿，一直放在櫃子裡。莫麗珠想起第一天去試工也穿過，老闆用奇怪的眼神看她，第二天自己就換了下來。一個打工太太的穿著，當然要符合環境。（二八）