趙梅英／圖

手沖咖啡 是她還在職場時就養成的習慣，這讓她看起來好像生活還撐得住不錯的樣貌。咖啡香和檀香融入日常，凡聖不分，無伴奏大提琴，她聽著蟬聲。

食物分量嚴格控制，並非是老了才有的習慣，而是她這個人前半生是又放任、又嚴謹，又嫵媚、又感傷。年輕時交男友，也經常被慾望搞昏了頭，前戲總是悱惻不已，到了節骨眼卻不願纏綿，浪女變聖女，惹惱不少男人。其實男人只要再給她一兩次機會，她就會整個繳械。

後來她自我發明一套檢驗方式，非我族群的是男人喝三合一咖啡、不看文學書、不看藝術電影、旅行不逛博物館、吃飯狼吞虎嚥、開車沒耐性的，都歸類成異己，不同星球的物種先行隔離。

但男人世界真的很多這種人，於是她後來就對慾望投降了，但不對擇偶投降。提前辦退休 ，不再讓自己像一壺開水，燒了又冷了，冷了又燒了。六十歲關卡是退或進的臨界點。她的許多朋友二十三、四歲就當國小老師的，早在五十五歲就退休，爽領十八趴。

她太晚盤點餘生，發現自己工作一輩子，竟是無產階級。以前住父母的房子不覺得無產老來之悲慘，等到父母相繼離世，她才驚覺連父母的房子都是公家宿舍而不察。她太忙於職場，回家就躺下睡覺，忘了要提早準備老後生活。別人早啟動第三人生，她覺得自己的第一人生都漫長得還沒結束，卻已經來到老的門口。

五十九歲的生日前，她搬離公家宿舍。搬家前看到有個老婦人不願意撤離，強行被女警拉走，整個上衣都被拉到胸罩上方，老婦人一路哭號。老了、老了，遇到不公不義很慘，她心裡跟著慘叫一聲。

她在最後可住的期限前，找到了這間套房。本來要找獨立公寓，找房子時，被和她年紀一樣的明星羅碧玲（她還是習慣這樣叫），獨居過世幾日才被發現的死訊嚇到，於是她改租套房。旁邊有人來去但又可獨立，有房東卻又不同層的。

於是只有她這間套房是住著臨老之人，其餘都是學生。有的還是短租客，半年一年的，多是來台北補習的重考生，像夏蟬一季來去。遺下青春身體生猛的氣味融入了她不小心滲出的老味。

隔壁住了一個在健身 中心當教練的男孩，對她而言還是男孩，但其實也快三十歲了。有幾次在走道遇到，她聞到男孩身上有著健身中心的味道。她熟悉這種味道，健身後沐浴，和沒有健身者的沐浴氣味不太一樣，聞著很健康，很難形容。

她在中年過後，有幾年也常泡在健身中心。中年過後明顯腹部長肉，穿衣服不好看，就跑去健身。但那幾年其實每次都要給自己催眠變美才去得成，因為其實她就是不屬於健身中心的女生，就像難以想像張愛玲穿運動服、舉啞鈴、拉單槓、去慢跑之類的吧！

很多人以為，她找的健身教練一定都是帥哥。剛好相反，因為男生會使她失去專注，就像以前學游泳也不找男生。關於身體的事，她找男生教都學不好。

何況當時她開玩笑說自己有貼身教練了，貼身教練，她想起這個情慾對象，不禁失笑起來。剛剛男孩和她錯身時，也朝她笑了一下，她覺得受寵若驚。天色還亮，男孩已經要出門上班了。下班時間預約健身中心的人最多。仲夏夜之夢，天光很亮，亮到月亮出來，一片光害。

完全天黑前她吃晚餐，不知何時她就改成晚餐早吃的習慣，免得消化太慢就上床睡覺。但太早吃又失眠的話，飢餓感就會跑來敲門。她一開始禁吃零食，後來又開始吃，沒有零食，腦筋也停頓。生活已苦，乖乖、蝦味先老朋友，可以安慰舌根與回憶。

她這樣的生活，類似神隱。不禁想起張愛玲，還有她自己的閨密。

以前那些所謂的閨密，有一半死了，有一半像是中了張愛玲老奶奶似的魔咒，從同班同學時就開始較勁，一直較勁到熟齡了還沒停戰。成名要趁早，不然快樂也沒那麼快樂。她想起高中時她們校刊社老愛把這幾句話掛在嘴裡，一臉稚嫩，眼神卻故意煙視媚行地瞟著別人。故作優雅狀態地說著賤同學的八卦，忘了自己不過也是擬仿的。和天才少女相比，只有少女是真的。

少女可以天真，大齡了還天真，就很耍婊。她的男性朋友在臉書這樣嘲笑她們。臉書讓她們曾經著迷的神祕神隱時光消失，故障的老少女走到大齡，走在街上那些自己過去的青春幽魂，瞬間都有如利刃刺來，藏在必須慈眉善目的枯萎（或是一身拉皮的塑膠）身軀背後。她知道自己真的也快要神隱了。

少女時迷戀神隱的那種不存在的魔幻（做作）的謎樣時光，到老才知道，老了根本就不想存在大眾目光之下，難怪張祖師奶奶要神隱，神隱才有傳奇。（三）