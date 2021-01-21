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青春（一三）

草白

那是米亞第一次近距離觀察泉。儘管一直以來，他都是她的觀察對象，模糊的、充滿暗示性的，做為符號存在的對象。而現在，這個對象忽然被拉近了，切切實實地站在她面前。

她看到他唇上青草一樣綻放出的淡黃色絨毛一樣的鬍鬚，密集、柔軟，充滿敏感者的纖細與戰慄。藍色襯衫裡那堅實的、微微隆起的肌肉，似乎因受到無端的威脅而顯得戰戰兢兢。那雙指節突出的大手，十指交纏，緊緊絞握在一起……她有點不敢相信，眼前這個人就是泉。

顯然，他已經不是那個向體育老師揮舞拳頭的男生了。她無法想像曾經存在於他身上的暴力，被如此快地轉移掉了。她相信它們只是被掩藏起來，塞到一個黑暗、幽深的角落裡，暫且被什麼東西縛住，遲早是要現形的。

他蒼白的臉頰上綻放出笑容，好像僅僅是為了做出微笑的、討好人的表情。那雙明亮的黑眼睛，文弱的、欲語還休的嘴唇，晶晶亮的鼻子上滲透出春天的汗水。他似乎很想和她說點什麼，如果在從前，他肯定會滔滔不絕，隨便什麼話都能扯上一大堆。

那張剛從作業本上撕下的紙條，邊緣參差不齊，又沒有護封，隨便摺了幾摺，看來是臨時主意。她感到為難，但還是接了過來。那上面寫著什麼呢，難道就不怕她偷看嗎？想必只是單純的求助，並沒有什麼祕密。

她感到有些失望，他這樣的人居然會向一個陌生人求助。其實，學校大門敞開著，他大可以大搖大擺地走進去，走到那間廣播室裡，沒有人會攔著他。

請妳務必要當面轉交給她。

後來，泉的聲音一直在她耳邊回響。

──但她並沒有這麼做，只把它塞進廣播站的門縫裡了事。（一三）

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