這兩種材料雖然防水性能差不多，可是九十一號是以高分子合成樹脂為成膜物，在建築施工時會有易燃的有毒有機溶劑溢出，污染周圍環境。我們城建的小區工程最要防範的就是環境污染，所以當初才選取了九十二號。九十二號在塗刷到建築物體上後，隨著水分揮發成膜，因而安全，不污染環境，也不易燃燒。

「那怎麼辦？」我問。

「有兩種選擇，要嘛停工等材料到貨，要嘛咱們先用九十一，等九十二來了，再接續下面的工程。」

「要多久來貨？」

「兩周左右。」

「那不行！那樣工程肯定不能按期完成。」我大叫。

「那就採取第二方案。」

「那更不行，這是違反合同，我不同意。」我開始討厭吳蟾的萬金油作風。

「那你說怎麼辦？」

我也不知道。

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回到公司已是十點半，我心煩意亂，不加思索地打通了柯奈冬的手機 。

「喂？」柯奈冬含糊的聲音。

「奈冬，你知道誰有塗料？」

「什麼……塗料？」

「你在哪呢？怎麼好像在睡覺？」我想發火。

「在巴黎啊，現在凌晨三點半啊！我不睡覺，難道去過夜生活？」

我這才記起來，奈冬還在巴黎開會。我有些歉意，奈冬這時候真在旅館 ，我又有些高興。

「對不起，奈冬，我忘了。那你好好睡吧！我過幾個小時，再給你打電話。」

「你說吧！已經給你吵醒了。」

「是這麼回事。」我把工程的事告訴他。

奈冬不緊不慢地說：「我記得何剛他爸是做建材的，你可以去問問他。」

「對呀，我怎麼把他忘了！」我高興地大叫，彷彿已經解決了問題。

奈冬停頓了一下，轉移話題說：「我給你買了件禮物。」

「是嗎？謝謝！」我意識到剛才自己的失態，於是和緩了聲音說：「是什麼啊？」（四）

➤➤➤尋找阿蒙（三）