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青春（一一）

草白

尤其是他的問題總無法得到及時解答。從前在有人教的情況下也似懂非懂，現在更難了。不知為什麼，米亞一廂情願地認為泉馬上就會考上鄰鎮的學校，並且出落成其中的佼佼者。可能，在她的潛意識裡，認為混混們的智商絕不在普通人之下，甚至還要高上一籌。他們之所以被淘汰出局，是因為在某些關鍵時刻受了誘惑，或被人帶壞了，或無法控制自己的情緒。她的哥哥納多就是例子。她很難接受納多是個並不聰明的人，這比他是個道德敗壞的人更讓她在意。

米亞感到泉也是這樣的人，而且他長得很帥。她的哥哥納多也是一個相貌堂堂的人，但當他做了那麼多不該做的事，就再也沒有人提及他的相貌了。看到泉瘋狂地苦讀，米亞頓時起了憐憫之心。如果納多當年也能這樣懸崖勒馬，或許就不會像現在這樣無所事事了。她發現自己並沒有真正放下對納多的期待，這讓她深感苦惱。

很多天過去，米亞一直站在離寺廟不遠的坡地上讀書。她完全可以另找一個更安靜的地方，以便更加專注地進入書本的世界。但泉那張越來越蒼白、瘦削的臉在吸引著她。據說，他的父母親已經從務工的城市返回了，他們在給他聯繫學校。但除了成績，沒有什麼能說服另一間學校收留他。

米亞認識一些人，他們在學校裡待了很久，總有上不完的學。到後來，這些人都成為讓人羨慕的人。米亞也想成為那樣的人。她對莫名其妙地中斷學業，感到恐懼；想到畢業之後，有可能無法進入更高的學府深造，就無比惶恐。即使把所有的時間都用在學業上，也無法消除這種惶恐。（一一）

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