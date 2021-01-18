她的感覺被證實了，那個穿藍色運動鞋的女孩就是俞鷚。她怎麼不在廣播室裡，坐在那裡等誰呢？很快，米亞看到了那個人，他捧著書本進了寺廟。後來，她才知道，那個人就是被學校開除的泉。他是來找俞鷚借課堂筆記的。

鄰鎮有個學校可以收留他，但必須通過嚴格的入學考試。他的數學和英語都很差，那時候的鎮上又沒有後來風靡全國的教育 培訓機構。他找的是俞鷚，大概，他相信她不會拒絕他。更重要的是，她是尖子生。至於更更重要的原因大概是，他們彼此之間存有「好感」。

但到了那個時候，這一切都不重要了。誰也沒有心思去發展那種關係。有時候，海莉也在場──她的在場更像是俞鷚為了避嫌而採取的措施。無疑，他們都在承受壓力，尤其是俞鷚。做為一名校園名人，品學兼優的好學生，尤其不能讓人知道，自己正和一個被學校開除的小混混交往。根本沒有人會相信，這個小混混是在找她補習功課，準備東山再起。

有一天黃昏，米亞再次路過那裡，看見泉早早地坐在那個石墩上等著了，但俞鷚遲遲沒有出現。海莉也沒來。泉一邊朗讀英語課文，一邊等著她們。他顯得煩躁不安，不時跑到路口張望，既害怕熟人進來，又期待俞鷚快速出現。不得不說，他的英語讀得很糟糕，磕磕碰碰，毫無語感，像一個瘸子蹦跳著走路，姿態難看不說，還隨時可能跌倒在地。

看得出來，這個被學校開除的人正在開啟一段狂熱的自學模式。雖然他很努力，找的人也對，再加上發自內心的痛徹心扉的懺悔……但進步仍然微乎其微。（一○）