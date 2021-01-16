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就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

青春（八）

草白

「他像林志穎，他比林志穎唱得還好。」

那張穿著橘色風衣、留著「郭富城」髮型的林志穎海報，就貼在海莉床頭，笑得眼睛彎了、眉毛彎了，連身體也是彎的。一點也不酷啊！怎麼會喜歡這樣的明星，米亞想。

「這張是很一般，但我也喜歡啊！」

「林志穎還是太乖了。」海莉又轉口說，「泉完全不一樣。他才是真正的男子漢。他敢於反抗，他是最勇敢的人。」

海莉開始塑造心目中泉的形象，她把他抬得越高，心裡就越高興。海莉甚至打算給泉寫信。如果知道林志穎的聯繫方式，或許她也會給他寫的。

米亞對海莉的見識嗤之以鼻，她看不出一個被學校開除的人，身上有什麼值得效仿的勇敢之處。在米亞看來，這樣的人遲早有一天會和她的哥哥納多走到同一條道路上，那只是時間問題。

至於後來的事情是怎麼發生的，一開始的時候，米亞一無所知。每天傍晚到晚自修這段時間，校園裡吵吵嚷嚷，操場上他們在踢足球、打籃球，塵土飛揚，歌聲飛揚──那些充滿抒情意味的流行音樂像飛揚的柳絮，從廣播室裡散逸出來，飄飄灑灑散落到校園各個角落裡。那些被音樂聲弄得神魂顛倒的人，躲藏在灌木叢後面，癱坐在圍牆下的薔薇花裡，一副癡絕迷離的神情。

那種時候，米亞有一種恍惚感，好像這些聲音的背後，藏著一個隨時可能崩塌的世界，她要在崩塌發生之前離開那裡。米亞捧著歷史或地理課本，繞過那座水泥橋，向河灘或野地裡走去。那是早春時節，老樹長出新葉，河水泛著白色泡沫，星星點點的黃色小花一天比一天開得多。（八）

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