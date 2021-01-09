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「早點回來啊！下午還有活幹。」小帥出去時，她再三叮嚀。

「知道了，不會忘。」他有點不耐煩，戴上頭盔，頭也不回騎走了。

下午老王打電話來，說小帥沒有去幹活。要是小帥不把大吸塵器帶去，這家的活兒沒法幹。

她一看表，三點了，小帥還沒到家，果然誤了。這個大吸塵器只有她和小帥能操作。她打小帥電話，沒人接，一定是跟車友玩瘋了。

她罵了一句髒話，一邊下樓去開廂車──機器就在車裡，一邊繼續給他打電話。車開出來了，小帥的電話還沒打通。她只能自己去幹這個活兒。

不是幹個活的問題，所有安排好的事都得變動：通知幫她補後院水泥地的朋友別來了、打電話委託另一位朋友幫她接孩子，並且給音樂老師打電話說明情況，告知朋友的姓名……

這不是一次兩次了，有時候他真像個孩子一樣，玩心重、缺乏責任感。她打完電話，心頭火起，抄起院子裡一根木棒，狠勁砸了幾下小帥的摩托車頂棚，才算解了氣。

這次一定要給他點顏色看看，再這樣，只能開除他了。

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她的公司開張了之後，跟自己業餘時間去做些私活不一樣，開銷一下大了。每個月固定的成本少不了，要交稅費、機器要折舊，只做零星散戶是遠遠不夠，一定要去找一些機構或者團體這樣的大活，才能維持運轉。

她沒有這樣的客源，小帥隔三差五能幫她做點事，但從來不懂營銷之道。

沒有大活的時候，只好什麼活兒都接。再麻煩、再不賺錢的活都幹，只圖留個好口碑，慢慢打開銷路。

有一次，她去清潔一套公寓，戶主因為幾個月不在家，已經被斷水斷電。沒有電、沒有水，怎麼做清潔？（四九）