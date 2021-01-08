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莫麗珠出國記（六）

陸蔚青

老闆娘見她有條不紊，問她以前幹過？她說沒幹過，在國內是醫生。老闆娘就把她留下了。

莫麗珠因此走上了打工之路。在茶樓，她叫莫太。

茶樓的生意不鹹不淡，卻也累，人手太少，一站就是一天。一天下來，莫太的兩條腿灌了鉛一樣，沉得抬不起來。暈頭暈腦地回到家，用熱水泡了腳，就把兩條腿抬高，讓血液循環，莫醫生有自己保養的方法。雖然辛苦，莫麗珠心裡卻是開心的，路過商店去買了食品，特地給皮特買了小零食。莫麗珠在為家庭做貢獻，累著心裡也舒服。

當然也有西洋景，讓莫太開眼界。有一天一個西人開口跟她說中文，把莫太嚇一跳，好像看到貓說人話一樣。那人問她：府上哪裡人，？一時不知如何是好，好像電影一樣不真實。那西人倒很自然，說他太太是台灣人，他在台灣學的國語。

那時候莫太還沒有習慣與異族打交道，對西洋人有一種莫名的敬畏之情。那西洋人個子不高，說一共三個人，莫麗珠就給他找了三人位。那人坐下開始點餐，每次小車推到他身邊，他都將所有菜點上一遍。一會工夫，他的桌子就堆滿了各種小籠屜。

莫太想，這個人還真是大胃口。這樣想著，就留意了這個人，見他一張臉都埋在盤子裡，吃得興起，不肯抬頭。莫太推著小車走一圈，回來見到西洋人的桌上三個小瓷盤中，都有咬得參差不齊的殘羹剩菜，筷子橫七豎八地放著，是一副幾個人進餐的樣子，卻沒有見到另外兩個人。倒是一張空椅子後面掛著一個黑呢短上衣，另一張上搭一條長圍巾，看似客人剛剛離開。桌上的小籠屜倒是越堆越高。（六）

➤➤➤莫麗珠出國記（五）

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