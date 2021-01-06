我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

莫麗珠出國記（四）

陸蔚青

莫麗珠從來不跟他們打招呼，儘管她現在學會了「哈囉」，也會很友好地同樓裡的人打招呼。莫麗珠不知道大黑狗一家怎樣生活，她也從未想過了解，她只關注這樓裡的另一些中國移民

餃子事件後，她重新思考劉翔一家的開店生活。她問過徐偉民，是不是他們也買一個，她可以把國內房子賣了，支持他們。但徐偉民不以為然，他說開店有什麼好，就是用手抓錢，我們還是要用腦掙錢。孔子說萬般皆下品，惟有讀書高，又說學而優則仕，我們即使不仕，也要做一個白領工作。讀了這麼多年書，不能體腦倒掛。

白領工作是好的，莫麗珠同意這個觀點。因為顧晨來看她的時候，穿一件長西褲、翻領小西裝、高跟鞋，有一種職業女性的爽快。徐偉民介紹說，顧晨在一家會計事務所工作。顧晨說：我們都是老鄰居，原來在凡爾登住在一起，那時我和小米還一起在衣廠打工。

我也是先上學，畢業剛找到工作。找到工作，一切就會好起來，不用著急。顧晨說。顧晨原來就在大白樓住，如今搬了家，她在島西買了房子。

徐偉民就對莫麗珠說：你看，只要找到工作，生活立刻就天翻地覆。一夜之間，你就可以住上花園洋房。

莫麗珠對兒子的高遠之志又氣又喜。氣的是年過了四旬，一無所成，還是不肯做簡單的事情。如此眼高手低，以後的日子如何是好。喜的是兒子還沒有被生活磨損，依然有理想。徐偉民的回答，讓莫麗珠無話可說。她既不想讓兒子荒廢學業成為藍領，又不想讓兒子過這種寒酸窘迫的生活，莫麗珠一時不知如何是好。（四）

中國 小米 移民

上一則

貓將軍們

下一則

朽木成才

延伸閱讀

小概率事件（一五）

小概率事件（一五）
運動員遭截肢5年後變國家教練

運動員遭截肢5年後變國家教練
劉濤腰傷難忍「坐不久站不直」 片場縮成一團

劉濤腰傷難忍「坐不久站不直」 片場縮成一團
小概率事件（一○）

小概率事件（一○）

熱門新聞

故宮收藏了十幅明太祖朱元璋「醜像」，與兩幅明太祖「正常」的畫像。當兩者一起展出，顯然「醜像」(左)比正常畫像(右一)受歡迎。記者陳宛茜／攝影

「史上最醜皇帝像」 台北故宮首展 觀眾驚呼：醜爆了

2021-01-03 16:03
維也納愛樂樂團新年音樂會1月1日在奧地利維也納金色大廳首次以無現場觀眾方式舉行。圖為金色大廳檔案照。(取自維基百科／由 Li Sun - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14154495)

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

2021-01-01 20:01

消失的女人

2020-12-31 02:02
達姆∕圖

2020年之後

2020-12-31 02:04

母子情仇

2021-01-02 02:00

也談詐騙

2020-12-29 02:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說