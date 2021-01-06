莫麗珠從來不跟他們打招呼，儘管她現在學會了「哈囉」，也會很友好地同樓裡的人打招呼。莫麗珠不知道大黑狗一家怎樣生活，她也從未想過了解，她只關注這樓裡的另一些中國移民 。

餃子事件後，她重新思考劉翔一家的開店生活。她問過徐偉民，是不是他們也買一個，她可以把國內房子賣了，支持他們。但徐偉民不以為然，他說開店有什麼好，就是用手抓錢，我們還是要用腦掙錢。孔子說萬般皆下品，惟有讀書高，又說學而優則仕，我們即使不仕，也要做一個白領工作。讀了這麼多年書，不能體腦倒掛。

白領工作是好的，莫麗珠同意這個觀點。因為顧晨來看她的時候，穿一件長西褲、翻領小西裝、高跟鞋，有一種職業女性的爽快。徐偉民介紹說，顧晨在一家會計事務所工作。顧晨說：我們都是老鄰居，原來在凡爾登住在一起，那時我和小米 還一起在衣廠打工。

我也是先上學，畢業剛找到工作。找到工作，一切就會好起來，不用著急。顧晨說。顧晨原來就在大白樓住，如今搬了家，她在島西買了房子。

徐偉民就對莫麗珠說：你看，只要找到工作，生活立刻就天翻地覆。一夜之間，你就可以住上花園洋房。

莫麗珠對兒子的高遠之志又氣又喜。氣的是年過了四旬，一無所成，還是不肯做簡單的事情。如此眼高手低，以後的日子如何是好。喜的是兒子還沒有被生活磨損，依然有理想。徐偉民的回答，讓莫麗珠無話可說。她既不想讓兒子荒廢學業成為藍領，又不想讓兒子過這種寒酸窘迫的生活，莫麗珠一時不知如何是好。（四）