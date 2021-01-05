「你知道我不會離開你，不會！不會！」他抱著頭呻吟：「我也不知道怎麼回事，我跟她們在一起，腦子裡是一片空白，像夢遊一樣。」

她心裡明白了。以後看他情緒不高，就給他口袋裡塞些錢，讓他去酒吧散散心、玩一玩，同時給他口袋裡放進幾個安全套。

他們在這件事上達成心照不宣的共識，反而把兩人關係理順了，他再沒有莫名其妙找彆扭，去外面放縱一次，回到家倒是更殷勤、更聽話了。

這種情況一直持續到妞妞出世。他有了自己的孩子，再也沒出去荒唐了。

11

「哈尼，你記得今天是什麼日子嗎？」

「什麼？」他握著方向盤，耳朵卻豎起來。

「十年前的今天，我們做了什麼？」

「做了什麼？」

「我們去了市政廳啊！」她嗔怪道，就知道他忘記了。

「去市政廳幹什麼，媽媽？」妞妞從後座探出頭來問。

「去結婚啊！不結婚就沒有你。」她把妞妞推回到後座坐好。

這個日子她從沒忘記過，只是今年是第十個年頭，讓她有矛盾的恍惚感。都十年了，初識小帥的情形像昨天的事一樣仍歷歷在目；才十年啊，像三十年那麼長！才十年，她就從一個還可以談情說愛的女人，變成了只知道幹活的大媽。

誰沒年輕過？她年輕時也是個美人，要不然丫丫他爹一家子上海人能歡歡喜喜把她娶進門？早上，她整理櫥櫃時順手翻開老相冊，看見自己三十歲時的照片，上身一件雪白的蕾絲短袖衫，下身一件大紅的紗裙，已經生了丫丫，依然亭亭玉立、清秀甜美，像一朵水蓮花。

甚至她到美國 來幹了兩年清潔工後，再去學校上學。一清閒下來，吃得好、睡得好，不操心，梳妝打扮一番，她還是能變成一個漂亮的女人。（四五）