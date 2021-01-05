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接下來的一個多月，我一直沒有和林少軒聯繫。他和小覃發給我的信息，我一概不回。林少軒也許是覺出了一些什麼，他來花店找我，眼神裡透露出緊張。

「小雨，最近好嗎？」他問我。

「你是指我的身體恢復情況，還是我的記憶恢復情況？」我澆著花，眼皮也沒抬一下。

他沒料到我會這麼問，尷尬地笑了一下，說：「當然，都關心。我們是朋友嘛。」

我放下手裡的水壺：「那我問你，我小學六年級的時候，曾經養過一條狗，牠叫什麼名字？性別是什麼？」我盯著他。

「怎麼突然問起了這個？」

「還有，我上中學的時候，有同學給我起了外號，後來這個外號跟了我好幾年，請問，這個外號是什麼？」

他說不出話。

「原來這些對我來說挺重要的事，在我們交往的時候，我都沒有對你說過啊！」我冷笑一聲，「看來咱們之間的交情，也不過如此。」

「小雨，到底發生什麼事了？你能不能告訴我？」

「在我確定你的真實身分前，我是不會告訴你的。」

「你這話是什麼意思？我不……」這個時候有人來買花，他不得不先住了嘴。

「有話不能在這說，今天晚上八點，你和你的女朋友一起來找我。有些事，我也想跟你們開誠布公。」

他猶豫了一下，然後說：「好吧！」

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八點的時候，花店打烊。我關好店門，讓等在外面的林少軒和小覃從側門進來，我們一起坐在我二樓的小房間裡。我把泡好的茶端給他們。他們兩個人還是一副珠聯璧合的樣子，只不過我在他們故作鎮定的樣子下，捕捉到了一絲慌亂。

我們喝了幾口茶，還是沒有人開口說話。我不想再耽擱下去，糊裡糊塗的日子，我也過夠了。（一二）