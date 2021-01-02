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1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

中原女人（四二）

張幸

她氣得肝疼，木已成舟，只能算了。

賣舊摩托的錢付頭期，每個月再分期付款。買摩托車的貸款利息很高，六千元的摩托車付了一年分期貸款，還剩八千元要付，銀行是喝人血的。妞妞兩個月大就送托兒所，她全職上班拚命掙錢，死摳活摳攢了一點錢，趕緊把貸款還乾淨。他言之鑿鑿地表態，再不這樣了。

承諾還沒落地，過幾個月他又不想要紅車了，說是韓國牌子，容易壞，老要去修。她堅決不同意，告訴他短期內不能買新車。她剛開了自己的清潔公司，生意才起步，收入不穩定，要想承攬更多的業務，必須購置大型清潔工具，有了工具就得有廂型貨車來拉。投資要花錢，哪有閒錢再給他瀟灑去？

他故技重演，又是把老車推去賤賣了，掉頭去貸款三萬元，買了一輛更大的藍色摩托車。

她氣得火冒三丈，很長時間沒有跟他說話。

他每個月的零花錢裡。要拿出一半還貸款，實在吃不消。最終，他還是求她，信誓旦旦這是最後一次，請她拿出積蓄幫忙還貸款。

不到一萬元的車，他還了一萬八，還剩一萬二，她咬牙切齒地替他還了。

幸虧她公司的業務逐漸增多，他辭了職到她的清潔公司來工作，兩人一起開車上下班，他在摩托車上折騰得少了。現在，他偶爾才出去消遣一回。

她來自保守的內地，英文不好，文化程度不高，但巾幗英雄的故事她從小就知道：花木蘭替父從軍、梁紅玉隨夫出征、岳母刺字、穆桂英掛帥……有志氣的女人都能像男人一樣頂天立地。（四二）

貸款 投資 花木蘭

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