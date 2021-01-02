美食嘉年華（全文完）

「嗯，聽起來像是理想品質。」

「是的。」

「其實我對乳酪不內行。我只是名叫卡門貝爾而已。」

「你是廚師，對乳酪不內行？」

「我做的東西不怎麼用乳酪的，我負責東亞食物。」他從鼻子哼哼地笑了兩聲，說：「關於我跟東亞的緣分，那是另外的故事。你找我來，主要是想知道我和卡門貝爾的關係吧？」

「是的。你怎麼會叫卡門貝爾呢？我認識很多法國人，還沒遇到過這個姓氏的呢！」

「我父親非常喜歡乳酪，也許比你更喜歡吧！他二次大戰的時候，隨軍隊去了法國，迷上了卡門貝爾，以至於打完仗之後，搬到卡門貝爾住了幾年，娶了當地的姑娘。」

「我聽說卡門貝爾曾是法國部隊的軍糧？」

「是啊！呵呵！」

「所以你出生在法國？」

「是啊！父親回到英國 後，把自己的姓改成了卡門貝爾。」

「那真是比我還著迷了！」

「是吧？」

「謝謝你和我分享你的故事。我更喜歡卡門貝爾了！」

「如果你想聽關於我和東亞食物的故事，可以再找我。」

「不用了，保留神祕感吧！我明天就離開這裡了，不知道還會不會來這個城市。」

第二天早上，就在我準備退房之前，門鈴響了。

「這是酒店送的。感謝您的住宿，祝您旅途愉快。」服務員遞給我一個禮盒。

我打開包裝盒，看到裡面還有一個盒子，就像我以前買過的一樣，裝在圓形木盒裡的卡門貝爾乳酪。我猜這是卡門貝爾先生送的禮物，儘管他沒有留下任何字條。

還好現在是冬天，不然等我回到家，可能乳酪會像〈融解的時鐘〉一樣塌下來。我想著，把禮盒小心翼翼地放入手提包裡。（全文完）