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中原女人（三八）

張幸

她一看就知道，這個活兒的工作量是其他同類活的幾倍，等於白幹不賺錢。她為了公司的口碑、為了保持跟這個房東的長期關係，還是願意做。

她先從樓上做起，得把妞妞安頓在樓下。從車裡拿出床墊、毛毯和懶人豆袋沙發，讓妞妞靠躺在沙發裡玩平板電腦，零食、水果、飲料放在她身邊。孩子不發燒了，還有點小咳嗽，精神頭倒十足。

小帥在清理打掃他們自己要出租的房子，新租客快入住了，得把一切打點好。下午他們訂購的床墊和家具、家電要送貨，他只能在那邊等著。

新租客剛從印度來，要求家電和家具一應俱全。以前的租客是自帶家具搬來的，很省事。這回新租客願意付帶家具的房租，她不怕花錢煩神，反正這些家具以後也能用。

家電、家具每一項的租金都是按購買價和租期單獨核算出來的，公道又透明。對於床，印度人只願意每月多付二十元，讓她隨便給個床墊睡睡。正好朋友送了一張不再用的床，所以床不用買了。朋友本來是連床墊一起送的，但她想想，還是去訂了個新床墊，這貼身用品還是講究點吧！她要是租房子，也不願意睡別人的舊床墊。

她就是這樣，自己不願意承受的事，將心比心，不忍心讓別人承受。要說她有多高尚，倒也沒有，她只是把別人當成跟自己一樣的人來看待。

這一次她深刻反省，小帥以前不是這樣的。雖然年齡相差將近二十歲，但他倆是平等的，相親相愛、互相尊重的。（三八）

租客 印度 租金

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